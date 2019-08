Bapenda Kabupaten Landak Sosialisasikan Sumber-sumber Pajak Daerah Tahun 2019 di Kecamatan Air Besar

Citizen Reporter

Ya' Habijan

Tokoh Masyarakat Desa Serimbu

LANDAK - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Landak melaksanakan Sosialisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui pajak. Sosialisasi ini dilaksanakan di Aula Kantor Camat Air Besar, Selaaa (20/8/2019) pagi.

Hadir dalam sosialisasi tersebut Tim Dinas Bapenda Kabupaten Landak, Camat Air Besar dan para Kepala Desa (Kades).

Acara tersebut dibuka langsung oleh Camat Air Besar, Hery Sarkinom, dalam sambutannya dia menegaskan kepada para Kades agar lebih giat mendata objek pajak yang belum masuk data pajak, termasuk yang mempunyai data ganda atau yang telah meninggal untuk diperbaiki sehingga tidak menjadi data eror.

Kepala Bapenda yang diwakili Kabid Pendapatan, Rohendi, memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan pajak. Dia menyebutkan ada 10 jenis usaha yang dapat dikenai pajak.

"Bedasarkan Perda No 4 Tahun 2011, adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, untuk Pajak Parkir didasarkan Perda No 5 Tahun 2011 sedangkan Pajak Sarang Burung Walet, berdasarkan Perda No 6 Tahun 2011. Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Perda No 2 Tahun 2013," paparnya.

Kemudian dia menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi penerimaan PBB per kelurahan tahun 2018, Kabupaten Landak dari 16 Desa di Kecamatan Air Besar masih terdapat 5 Desa yang menunggak atau SPPT terhutang yaitu sebagai berikut:

1. Desa Serimbu pokok SPPT 397, total Rp. 18.218.736 , terealisasi Rp. 6.745.446. atau 37℅, sisa SPPT yang masih terhutang 380 dengan total Rp. 11.473.290.atau 63%.

2. Desa Sekendal dengan jumlah SPPT 704, dengan total Rp. 16.397.910. Terealisasi 350 SPPT atau Tp. 7.689.234.atau 46,9%, SPPT terhutang Rp. 8.708.676, atau 53,1%.