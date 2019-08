VIDEO: Live Shoppe Liga 1 Selasa (20/8), LIVE Persija Vs Kalteng Putra, Madura United Vs Bali United

LIGA 1 - Lanjutan pekan ke-15 kompetisi Liga 1 2019, memanggungkan lima pertandingan sepanjang, Selasa (20/08/2019).

Saksikan siaran langsung pertandingan seru tersebut secara live melalui link live streaming di akhir artikel.

Satu dari lima pertandingan sepanajang hari ini yakni Super Big Match Madura United kontra Bali United.

Laga seru lainnya yakni Bhayangkara Fc vs PSIS Semarang, Semen Padang vs Persela, dan Badak Lampung FC vs Persebaya Surabaya.

Kemudian juara bertahan, Persija Jakarta juga akan berusaha keras untuk keluar dari zona degradasi dengan menjamu tim Kalteng Putra, di Stadion Madya Atletik. Baca: UPDATE Klasemen Liga 2, Klasemen Liga 1 | Klasemen Liga Spanyol, Klasemen Liga Inggris! MU Melorot

Untuk laga Persija Jakarta vs Kalteng Putra dan Badak Lampung vs Persebaya Surabaya akan disiarkan secara langsung LIVE Indosiar.

Sedangkan pertandingan Semen Padang vs Persela Lamongan dan Madura United vs Bali United akan disiarkan O`Channel.

Khusus laga sengit Bhayangkara FC vs PSIS Semarang bisa disaksikan melalui Vidio.com.

Tekad Persija Jakarta Keluar Dari Zona Degradasi

Hasil negatif yang diraih oleh tim Persija Jakarta dalam beberapa laga terakhirnya.