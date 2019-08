BTS dan BLACKPINK Dinominasikan Grup Terbaik MTV VMA, Ada Juga Backstreet Boys hingga Jonas Brothers

Tahun 2019 jelas baik dan buruk bagi K-pop, tetapi peningkatan genre di media Barat yang populer pasti berlanjut.

Video Music Awards (VMA) tahunan MTV akan datang dan penggemar memiliki satu alasan lagi untuk dihipnotis oleh mereka.

BLACKPINK dan BTS telah dinominasikan untuk kategori 'Grup Terbaik' di MTV VMA

Dua bintang K-pop yang sangat populer dinominasikan untuk penghargaan ini bersama musisi lainnya diantaranya 5 Seconds of Summer, The Backstreet Boys, The Jonas Brothers, CNCO, Pretty Much.

BLACKPINK adalah satu-satunya girl grup yang dinominasikan untuk penghargaan ini.

Dilansir dari Koreaboo, pada bulan Juli, MTV mengumumkan nominasi mereka untuk VMA tahun ini.

Enam dari grup K-Pop terpopuler hari ini (BLACKPINK, BTS, EXO, MONSTA X, NCT 127, dan TXT) dinominasikan untuk kategori baru, "K-Pop Terbaik".

BTS juga dinominasikan dalam tiga kategori lagi diantaranya "Best Art Direction”, “Best Collaboration”, dan “Best Choreography”.