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TRIBUNWIKI: Promo Kemerdekaan Kebab Baba Rafi, Harga Serba Rp 17 Ribu
Wow semangat 17-an serba Rp 17 ribu ! Ayo sambut Hari Kemerdekaan Indonesia bersama Kebab Indonesia hanya dengan Rp 17 ribu
Wow SEMANGAT 17-an serba Rp 17 ribu !
TRIBUNWIKI: Promo Kemerdekaan Kebab Baba Rafi, Harga Serba Rp 17 Ribu
PONTIANAK - Wow semangat 17-an serba Rp 17 ribu ! Ayo sambut Hari Kemerdekaan Indonesia bersama Kebab Indonesia hanya dengan Rp 17 ribu !
Nikmati promo spesial ini selama tanggal 15-23 Agustus. Dijamin bakal bikin kamu puas! Rayakan HUT RI ke-74 bersama @kebabbabarafi_pontianak Promo hanya berlaku di:
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- SPBU Bundaran Kota Baru
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Penulis: Mia Monica
Editor: Maskartini
Sumber: Tribun Pontianak