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TRIBUNWIKI: Promo Kemerdekaan Kebab Baba Rafi, Harga Serba Rp 17 Ribu

Wow semangat 17-an serba Rp 17 ribu ! Ayo sambut Hari Kemerdekaan Indonesia bersama Kebab Indonesia hanya dengan Rp 17 ribu

TRIBUNWIKI: Promo Kemerdekaan Kebab Baba Rafi, Harga Serba Rp 17 Ribu
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Wow SEMANGAT 17-an serba Rp 17 ribu ! 

TRIBUNWIKI: Promo Kemerdekaan Kebab Baba Rafi, Harga Serba Rp 17 Ribu

PONTIANAK - Wow semangat 17-an serba Rp 17 ribu ! Ayo sambut Hari Kemerdekaan Indonesia bersama Kebab Indonesia hanya dengan Rp 17 ribu !

Nikmati promo spesial ini selama tanggal 15-23 Agustus. Dijamin bakal bikin kamu puas! Rayakan HUT RI ke-74 bersama @kebabbabarafi_pontianak Promo hanya berlaku di: 

- Ruko Flamboyan 
- SPBU Bundaran Kota Baru 
- SPBU 28 Oktober 
- SPBU Bakau Besar Laut

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Tags
Promo Kemerdekaan
Kebab Baba Rafi
tribun pontianak
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Penulis: Mia Monica
Editor: Maskartini
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