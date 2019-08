Meriahkan HUT RI Ke 74, Antam Berikan Apresiasi Prestasi Bidang Pendidikan

SANGGAU - PT Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Bauksit (UBPB) Kalbar berpartisipasi dalam memeriahkan Kemerdekaan RI Ke 74 dengan memberikan apreasi prestasi di bidang pendidikan dalam bentuk di Kecamatan Tayan Hilir dan Toba, Sabtu (17/8/2019). Apresiasi tersebut berupa logam mulia Antam.

VP CHF PT Antam Tbk UBPB Kalbar, Muhammad Rusdan menyampaikan, kegiatan ini merupakan salah satu bidang prioritas dalam program CSR perusahaan sekaligus mendukung seven brand image Kabupaten Sanggau yaitu Sanggau Pintar.

"Pemberian apresiasi ini dilaksanakan setelah upacara bendera di Kecamatan Tayan Hilir dan Kecamatan Toba, agar dapat memberikan motivasi tidak hanya kepada penerima tapi juga kepada siswa lainnya sehingga dapat meningkatkan prestasi baik di bidang akademik maupun akademik, "katanya melalui rilisnya, Sabtu (17/8/2019) malam.

Baca: Idul Adha 2019, PT Antam Salurkan Bantuan Lima Ekor Sapi Melalui 35 Sohibul Qurban

Baca: Lantamal XII Pontianak Ikuti Rakor Penanggulangan Karhutla

Di Kecamatan Tayan Hilir, penyerahan dilakukan usai upacara kenaikan bendera merah putih oleh perwakilan manajemen perusahaan dan Forkopimcam Tayan Hilir kepada 11 SD, 4 SMP/Sederajat dan 3 SMA/Sederajat.

"Terdapat 51 siswa dan 2 guru yang mendapat apresiasi dalam bentuk logam mulia Antam. Di Kecamatan Toba, apresiasi prestasi juga diberikan setelah upacara peringatan HUT RI yang diberikan kepada 9 SD, 2 SMP/Sederajat dan 1 SMA/Sederajat yaitu 26 siswa dan 2 orang guru, "tuturnya.

Apresiasi prestasi ini juga melanjutkan program yang sama pada tahun lalu dengan meningkatkan jumlah penerima yaitu mencakup siswa dengan nilai UN terbaik, prestasi akademik dan non akademik pada even pendidikan dan non pendidikan, juara umum sekolah, serta guru yang berhasil memfasilitasi siswa berprestasi pada tingkat kabupaten maupun provinsi.

Baca: PT Antam UBPB Kalbar Gelar Sosialisasi Aspek Legalitas dan Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha Mikro

"Tahun ini secara total Antam memberikan 79 apresiasi pendidikan kepada siswa dan 4 apresiasi pendidikan kepada guru, "ujarnya.

Program di bidang pendidikan yang dilaksanakan Antam secara rutin adalah dalam bentuk biaya melanjutkan studi ke tingkat SMP/sederajat, SMA/sederajat/ dan Perguruan tinggi. Dukungan untuk guru honorer dari tingkat PAUD hingga tingkat SMA/sederajat, serta bantuan untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

"Program-program CSR yang dilakukan oleh Antam secara rutin dikoordinasikan dan direview pelaksanaannya bersama pihak terkait untuk memastikan pelaksanaan CSR Antam tepat sasaran, sesuai kebutuhan dan dapat diukur ketercapaiannya, "pungkasnya.