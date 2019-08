TRIBUNWIKI: Top Ten Volare Musik Barat Pekan Ini, My Strange Addiction Duduki Peringkat Pertama

My strange addiction - Billie Eilish

TRIBUNWIKI: Top Ten Volare Musik Barat Pekan Ini, My Strange Addiction by Billie Eilish Duduki Peringkat Pertama

PONTIANAK - Hobi dalam mendengarkan musik juga mampu meningkatkan daya ingat, wah terlepas dari kata benar dan tidaknya, kamu bisa rasain sendiri bagaimana setiap musik bisa membius mu.

Ngomongin tentang musik, Tribun akan sampaikan 10 posisi top yang bisa menjadi referensi kamu ditemani dengan penyiar kece dari Volare Febi Resiana dengan Chart #1 VNOS setiap pukul 09.00-11.00 WIB.

1 My strange addiction - Billie Eilish

2 Kids In The Dark - Bat For Lashes

3 Hey, Ma - Bon Iver

4 Say Something - Jordan Rakei

5 Home To You - Cate Le Bon

6 Castles - Friya Ridings

7 Wasting Time - Talkboy

8 No Bullets Spent - Spoon

9 Mine Right Now - Sigrid

10 The Game - Mayer Hawthorne

Edisi:16.08.2019

Host: Febi Resiana

Chart: Venny Sulika