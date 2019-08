Lost City of Gold

Berikut Sinopsis Petualangan Dora and the Lost City of Gold

PONTIANAK- Film animasi selama ini yang kita nantikan dari Dora The Explorer sudah dapat di nikmati melalui versi live-action Dora yang diperankan oleh remaja berbakat pendatang baru, Isabela Moner.

Berjudul Dora and the Lost City of Gold, kali ini film nya berbeda dari animasinya. Dalam versi live-action Dora telah tumbuh menjadi remaja yang tetap cantik, pintar, cerdas dan tangkas seperti diadaptasi dari animasinya. Ia pun memulai kehidupan baru sebagai anak sekolah.

Namun, kedua orangtuanya mendadak menghilang yang akhirnya membawa Dora kembali memasuki dunia petualangan yang seru di alam bebas.

Orangtua Dora hilang setelah menceritakan misi baru mereka tentang sebuah kota emas dan merupakan bagian dari sebuah peradaban Inca yang hilang.

Ia kembali bersama sahabatnya seekor monyet bernama Boots dengan pengisi suaranya yaitu Danny Trejo dan ditemani Diego (Jeffrey Wahlberg).

Cerita ini juga jauh lebih seru karena ada beberapa remaja lain yang ikut bergabung bersama mereka dan membuat suasana lebih ceria.

Dora melakukan petualangan penuh tantangan untuk menyelamatkan orangtuanya yang diperankan Eva Longoria dan Michael Peña.

Pada saat yang sama, ia berusaha memecahkan misteri kuno tentang sebuah kota emas. Apakah Dora berhasil menemukan orangtuanya?