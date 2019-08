TRIBUNWIKI: Danny Trejo Jadi Pengisi Suara Dora and the Lost City of Gold, Suaranya Imut & Lucu

TRIBUNWIKI: Danny Trejo Jadi Pengisi Suara Dora and the Lost City of Gold, Karakter Suaranya Imut dan Lucu

PONTIANAK - Bergabungnya Danny Trejo dalam proyek film Dora and the Lost City of Gold memang cukup mengejutkan banyak pihak terutama penggemar, bahkan mungkin para penggemar tidak terpikirkan sama sekali jika Danny akan menjadi pengisi suara karakter yang sangat imut dan lucu, sangat bertolak belakang dengan pribadinya yang gahar.

Tapi, hal ini justru menunjuKkan bahwa film Dora akan menghadirkan berbagai kelucuan dan keseruan yang cocok bagi anak-anak dan orang dewasa. Mengingat kita akan disuguhkan adegan Boots yang akan beradu akting dengan Swiper yang suaranya di isi oleh aktor Benicio Del Toro.

Jika kamu penggemar film action seperti film The Machete, Desperado, atau Once Upon a Time in Mexico, pasti kamu sudah tidak asing dan sudah mengenal aktor Danny Trejo. Dengan wajahnya yang garang, Danny Trejo yang lahir di California ini selalu mendapatkan peran yang mengerikan.

Tapi, bagaimana jadinya jika Danny Trejo yang biasa memerankan karakter seram justru harus mengisi suara salah satu karakter dari seri animasi favorit anak-anak? Yaitu Boots peliharaan Dora yang imut dan lucu tersebut.

Selain Danny Trejo dan Benicio Del Toro yang terlibat dalam film Dora live-action, ada juga Isabela Moner yang tentu saja akan berperan sebagai Dora, serta Eva Longoria dan Michael Pena yang akan berperan sebagai orang tua Dora.

Dengan sederet nama-nama bintang tersebut, ditambah kepopuleran seri animasi Dora The Explorer jangan sampai kamu melewatkan keseruan filmnya!