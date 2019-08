SEDANG LIVE: Seru, PSCS & Sriwijaya FC Saling Salip di Klasemen Liga 2 , Cek Hasil Via LIVE SCORE

LIGA 2 - Hanya berbeda hitungan menit, empat pertandingan Liga 2 2019 Pekan 11 kikc-of bersamaan, pada Rabu (14/08/2019).

Keempat laga tersebut, yakni PSGC Ciamis vs PSCS Cilacap, Sriwijaya FC vs BaBel United dan Perserang Serang vs Cilegon United serta Persibat Batang vs PSPS Riau.

Dua tim papan atas Wilayah Barat sama-sama menciptakan gol cepat atas lawan-lawannya sehingga saling salip di papan klasemen sementara.

Baca: SEDANG LIVE: Indonesia U18 Vs Myanmar, Duel PenentuAn Juara Grup Piala AFF, LINK SCTV & LIVE SCORE

PSCS Cilacap unggul atas tuan rumah, PSGC Ciamis lewat gol menit ke-7.

Sedangkan, Sriwijaya FC sementara unggul atas BaBel United pada menit ke-4.

Saksikan Live Liga 2 2019 melalui link live streaming tvOne atau live score berikut ini:

Link 1

Link 2

Link 3