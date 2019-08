TEDx Digulis Park Digelar di Pontianak, Diharapkan Jadi Jalan Perubahan

PONTIANAK - TEDx Digulis Park mengadakan konferensi pertamanyaa pada Sabtu (10/8/2019) di Gedung Konferensi Universitas Tanjungpura Pontianak.

TEDx adalah event yang dikoordinir secara independen dengan menggunakan lisensi resmi yang diperoleh dari TED.

TEDx diadakan oleh kepanitiaan berbasis lokal dengan tujuan untuk membawa ide utama dari konferensi TED itu sendiri.

Dalam konferensi yang bertemakan New Game, Lead Curator TEDx Digulis Park 2019 Dayang Melati mengharapkan kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu momen untuk menciptakan The New Game dari para peserta.

Baca: Penjualan Normal Ticket TEDxDigulisPark telah Dibuka

Baca: TEDx Digulis Park 2019 Akan Segera Hadir di Pontianak

"Kami berharap ini adalah salah satu langkah lebih dekat The New Game yang diharapkan. Kami berharap ini adalah suatu momen yang berharga untuk kita menyadari arti kegagalan dan memulai The New Game. Apapun yang terjadi dalam hidup kamu. You can always star the new game," ujarnya.

Tema ini dipilih karena menggambarkan hidup sebagai sebuah permainan.

Dengan kita sebagai pemain dalam sebuah game tersebut. Dalam permainan tentu terdapat pilihan seseorang dapat memilih untuk memulai permainan baru, berhenti sesaat, melanjutkan kembali permainan atau mengulang kembali permainan dari awal.

Baca: Jadi Pembicara TEDx Kenyalang 2018, Begini Perjalanan Karir Denia Yuniarti Abdussamad.

Baca: Jadi Pembicara TEDx Kenyalang 2018 di Malaysia, Denia Yuniarti Abdussamad Ungkap Kesan Membanggakan

Sama halnya dengan kehidupan sehari-hari.

Saat mengalami kegagalan kita sering lupa akan pilihan lain yang kita miliki.

Seperti berhenti sesaat atau mengulang kembali dari awal.

Adapun pembicara pada kegiatan itu diantaranya Rizal Hamka, Luqmanul Hakim, Lidya Taslim, Jonathan End, Afu Tami, dan Faldo Maldini. (Marpina Sindika Wulandari)