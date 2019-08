Saat Pengunjung Gardenia Resort and Spa sedang memilih menu BBQ, Minggu (1/8/2019).

Meriahkan HUT ke-74 RI Gardenia Resort and Spa Akan Gelar Independens Night BBQ

PONTIANAK - Menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Gardenia Resort and Spa tak mau ketinggalan untuk ikut memeriahkan juga dengan menggelar berbagai acara mulai dari Independen's Night Barbeque (BBQ) dengan menyajikan menu masakan nusantara.

Tak hanya itu saja. Kabar gembira lainnya yaitu ada promo bagi yang bernama depan Agus akan mendapatkan makanan gratis dengan menu nasi campur Bali (Halal) selama bulan Agustus untuk satu kali makan dan cukup membawa KTP saja.

Selain itu untuk yang tidak bernama Agus akan mendapatkan diskon 50 %+ 17 % dari harga 85 ribu yang berlaku selama bulan Agustus.

Saat ditemui Tribun Pontianak, Head Chef Gardenia, Arief mengatakan untuk BBQ di Gardenia Resort and Spa ini sudah cukup lama dilakukan kurang lebih enam tahun lamanya sudah berjalan.

"Namun khusus 17 Agustus ini kita adakan event menyambut 17 Agustus dengan Tema Independen's Night BBQ .Untuk menu yang disajikan adalah Indonesian Food ada ayam Taliwang, ayam bakar kuning dan aneka sefood dan saos bumbu nusantara yang akan disajikan untuk tamu ," ujarnya kepada Tribun Pontianak , Minggu (1/8/2019).

"Sesuai dengan tema 17 Agustus. Bahwa kita bangga dengan makanan Indonesia. jadi kita sajikan BBQ Night khusus 17 Agustus dengan harga 185 ribu dan diskon 17 % . Tetapi selain itu kita juga tetap sediakan BBQ Night Reguler dengan Harga 110 Ribu khusus setiap malam minggu," tambahnya.

Biasanya kalau untuk menu BBQ Night setiap malam minggu Gardenia Resort and Spa selalu menyediakan menu sate ayam, sapi , sefood, udang bakar , sosis sapi dan ayam, bakso ikan.

Selain itu dapat Buffet ada nasi putih, nasi goreng , mie goreng, sayur 7 rupa, bakso, salad dan desert, serta jajanan pasar dengan cukup membayar Rp 110 ribu all you can eat sepuasnya.

sedangkan untuk BBQ Pada 17 Agustus disediakan sedikit berbeda dengan menyajikan menu ayam bakar kuning, ayam bakar kaliwang ,dan bumbu nusantara, ada sate ayam , sate lilit, dan sate seafood, dan otak-otak, pepes tahu, jagung bakar dan lainnya khusus yang 17 Agustus .