FOTO: Rumah Ambruk di Komplek Arafah Residence Ampera Raya
Sejumlah rumah di Jalan Ampera Raya,Komplek Arafah Residence, Kabupaten Kubu Raya ambruk diterpa angin
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Sejumlah rumah di Jalan Ampera Raya, Komplek Arafah Residence, Kabupaten Kubu Raya ambruk diterpa angin, Selasa (13/8/2019) sore.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Sejumlah rumah di Jalan Ampera Raya, Komplek Arafah Residence, Kabupaten Kubu Raya ambruk diterpa angin, Selasa (13/8/2019) sore.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Sejumlah rumah di Jalan Ampera Raya, Komplek Arafah Residence, Kabupaten Kubu Raya ambruk diterpa angin, Selasa (13/8/2019) sore.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Sejumlah rumah di Jalan Ampera Raya, Komplek Arafah Residence, Kabupaten Kubu Raya ambruk diterpa angin, Selasa (13/8/2019) sore.
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Warga memindahkan perabotan rumah karena rumahnya ambruk diterpa angin di Jalan Ampera Raya, Komplek Arafah Residence, Kabupaten Kubu Raya, Selasa (13/8/2019) sore.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Warga memindahkan perabotan rumah karena rumahnya ambruk diterpa angin di Jalan Ampera Raya, Komplek Arafah Residence, Kabupaten Kubu Raya, Selasa (13/8/2019) sore.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Sejumlah rumah di Jalan Ampera Raya, Komplek Arafah Residence, Kabupaten Kubu Raya ambruk diterpa angin, Selasa (13/8/2019) sore.
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Penulis: Anesh Viduka
Editor: Jamadin
Sumber: Tribun Pontianak