FOTO: Rumah Ambruk di Komplek Arafah Residence Ampera Raya

Sejumlah rumah di Jalan Ampera Raya,Komplek Arafah Residence, Kabupaten Kubu Raya ambruk diterpa angin

FOTO: Rumah Ambruk di Komplek Arafah Residence Ampera Raya - rumah-banyak-rusak.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Sejumlah rumah di Jalan Ampera Raya, Komplek Arafah Residence, Kabupaten Kubu Raya ambruk diterpa angin, Selasa (13/8/2019) sore.
FOTO: Rumah Ambruk di Komplek Arafah Residence Ampera Raya - rusak-berat-sejumlah-rumah.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Sejumlah rumah di Jalan Ampera Raya, Komplek Arafah Residence, Kabupaten Kubu Raya ambruk diterpa angin, Selasa (13/8/2019) sore.
FOTO: Rumah Ambruk di Komplek Arafah Residence Ampera Raya - sejumlah-rumah-lagi-beliung.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Sejumlah rumah di Jalan Ampera Raya, Komplek Arafah Residence, Kabupaten Kubu Raya ambruk diterpa angin, Selasa (13/8/2019) sore.
FOTO: Rumah Ambruk di Komplek Arafah Residence Ampera Raya - sejumlah-rumah-di-arafah-residence.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Sejumlah rumah di Jalan Ampera Raya, Komplek Arafah Residence, Kabupaten Kubu Raya ambruk diterpa angin, Selasa (13/8/2019) sore.
FOTO: Rumah Ambruk di Komplek Arafah Residence Ampera Raya - pindahkan-perabotan-komplek.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Warga memindahkan perabotan rumah karena rumahnya ambruk diterpa angin di Jalan Ampera Raya, Komplek Arafah Residence, Kabupaten Kubu Raya, Selasa (13/8/2019) sore.
FOTO: Rumah Ambruk di Komplek Arafah Residence Ampera Raya - korbang-puting-beliung-pindah-barang.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Warga memindahkan perabotan rumah karena rumahnya ambruk diterpa angin di Jalan Ampera Raya, Komplek Arafah Residence, Kabupaten Kubu Raya, Selasa (13/8/2019) sore.
FOTO: Rumah Ambruk di Komplek Arafah Residence Ampera Raya - sejumlah-rumah-ambruk-1.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Sejumlah rumah di Jalan Ampera Raya, Komplek Arafah Residence, Kabupaten Kubu Raya ambruk diterpa angin, Selasa (13/8/2019) sore.

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Tags
Arafah Residence
Puting beliung
Sungai Ambawang
tribunpontianak.co.id
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Penulis: Anesh Viduka
Editor: Jamadin
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