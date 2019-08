Danlanud Harry Hadisoemantri(HAD), Letkol Pnb Kisworo (tengah) menyerahkan hewan kurban kepada Ketua Panitia Perayaan Hari Raya Idul Adha di Halaman Masjid Baitul Makmur Lanud HAD, Minggu (11/8/2019) pagi

Lanud Harry Hadisoemantri Rayakan Idul Adha 1440 H/2019 M di Masjid Baitul Makmur

Citizen Reporter

Kapen Lanud Harry Hadisoemantri (HAD)

Lettu Sus Eko Purwanto

BENGKAYANG - Komandan Lanud (Danlanud) HAD, Letkol Pnb Kisworo mengikuti pelaksanaan Sholat Idul Adha 1440 Hijriah/2019 Masehi bertempat di Masjid Baitul Makmur, Lanud Harry Hadisoemantri (HAD), Sanggau Ledo, Minggu (11/8/2019) pagi.

Dalam sambutannya, Danlanud HAD mengatakan bahwa Hari Raya Idul Adha atau disebut Hari Raya Kurban adalah hari raya yang penuh dengan sejarah, nilai nilai perjuangan dan pengorbanan yang dirisalahkan oleh Nabi Ibrahim Alaihisalam dan putranya Ismail Alaihisalam.

Dengan keputusan keikhlasan Nabi Ibrahim AS untuk melaksanakan perintah allah untuk menyembelih anaknya, kemudian Allah SWT menggantinya dengan seekor domba sebagai pengganti putranya Ismail.

"Dari peristiwa tersebut kita dapat memperoleh hikmah, bahwa kecintaan dan keimanan kaum muslim terhadap Allah swt harus dapat mengalahkan kecintaan terhadap segala galanya," terang Letkol Pnb Kisworo.

Selanjutnya, pelaksanaan Sholat Idul Adha berjamah dengan Imam Ustaz Abdullah Adriyani sekaligus penceramah. Seusai Sholat Idul Adha berjamaah, Ustadz Abdullah Adriyani memberikan tausiah/ceramah.

"Hari raya kurban adalah hari raya agung untuk umat Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya tersimpan makna yang luar biasa agung dan pelajaran yang amat agung bagi kita," katanya.

Telah digambarkan sebesar apapun ujian dan bencana yang ditimpakan oleh Allah SWT kepada orang yang beriman, maka semata-mata justru karena Allah mencintai mereka, ingin mengampuni mereka dan ingin mengangkan derajat mereka.

"Begitu agungnya kisah tersebut hingga di abadikan di dalam syariat Nabi Muahammad SAW seorang muslim yang mampu untuk menyembelih qurban baik itu domba, sapi atau onta," pungkasnya.

Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah, Komandan Lanud Had Letkol Pnb Kisworo, para Kadis, Perwira, Bintara, Tamtama dan Pegawai Negeri Sipil Lanud HAD, Ketua Pia Ardhya Garini Cab 18 D 1 Lanud Had Ibu Atit Kisworo, Ibu-Ibu pengurus dan anggota Pia Ardhya Garini Cab. 18 D 1 Lanud Harry Hadisoemantri.

Serta turut hadir masyarakat sekitar Lanud Harry Hadisoemantri, kurang lebih 90 Orang.

Kegiatan selesai pukul 07.45 WIB berjalan dengan aman dan lancar.