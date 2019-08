Jadwal Liga Spanyol La Liga Jornada 1: Bilbao Vs Barcelona, Celta Vigo Vs Real Madrid, Atletico ?

LIGA SPANYOL - Jornada 1 Liga Spanyol La Liga 2019 akan berlangsung mulai Sabtu (17/08/2019) hingga Selasa (20/08/2019).

Pekan perdana Liga Spanyol, La Liga Musim 2019/2020 akan mempertemukan juara musim lalu, Barcelona yang akan bertandang ke Athletico Bilbao, pada Sabtu (17/08/2019) pukul 02.00 WIB.

Celta Vigo menjamu Real Madrid di Stadion Balaídos pada hari yang sama pukul 22.00 WIB.

Empat pertandingan akan tersaji pada Minggu (18/08/2019).

Empat laga itu diantaranya Valencia vs Real Sociedad, Leganes vs Osasuna, Villarreal vs Granada CF dan Alaves vs Levante.

Espanyol akan menjamu Sevilla di Stadion Cornellà-El Prat, Senin (19/08/2019) jam 00.00 WIB.

Di hari yang sama, Atletico Madrid berhadapan dengan Getafe di Wanda Metropolitano.

Sehari kemudian, laga Mallorca vs Eibar serta Betis vs Valladolid pada Selasa (20/08/2019).

Jadwal Liga Spanyol La Liga 2019 Jornada 1 :