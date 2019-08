Jadwal & Klasemen Liga 2 2019 Pekan 11 - Super Big Match Persis Vs PSIM, Cek Streaming TVOne 

Jadwal & Klasemen Liga 2 2019 Pekan 11 - Super Big Macth Persis Vs PSIM, Duel Penentu Wilayah Barat, Cek Streaming TVOne

LIGA 2 - Jadwal Pekan 11 Liga 2 2019 akan menghadirkan sejumlah partai seru, terutama duel super big match antara Persis Solo Vs PSIM Yogyakarta, pada Jumat (16/08/2019).

Rencananya laga ini akan dihelat, di Stadion Manahan, Kota Solo mulai pukul 15.30 WIB.

Duel kedua tim diprediksi seru karena akan menentukan pemuncak klasemen Liga 1 2019 Wilayah Timur.



Saat ini, PSIM masih menguasai klasemen dengan perolehan 18 poin hasil dari 9 pertandingan, sedangkan Persis di posisi 3 dengan 16 poin.

Selain Persis vs PSIM, duel tak kalah seru akan tersaji, seperti Perserang Serang vs Cilegon United, Sriwijaya FC vs BaBel United dan Persiraja Banda Aceh vs PSMS Medan.

Kemudian, ada Persewar Waropen bertemu Sulut United FC, lalu Persiba Balikpapan vs Mitra Kukar.

Jadwal dan klasemen sementara Liga 2 2019 bisa di lihat di bagian akhir artikel ini.

Sebelumnya, pada Pekan 10 Liga 2 Indonesia 2019 lalu telah berjalan selama empat hari sejak Senin (05/08/2019), dan berakhir pada Kamis (08/08/2019) sore.