TRIBUNWIKI: 5 Referensi Film Korea yang Bisa Jadi Referensi Akhir Pekan Kamu

PONTIANAK - Menikmati waktu senggang bisa menjadi referensi kamu untuk nonton film Korea kesukaan.

Nah, kali ini Tribun akan membagikan film Korea yang terbaru yang mendapat banyak rekomendasi. Apa saja kita lihat yuk..

1. Hotel Del Luna

Kamu pasti Diah terbaik dengan namanya film horor. Tapi film satu ini bisa dibilang sukses membuat para penggemar IU untuk menunggu edisi lanjutannya. Eits, Hotel Del Luna gak hanya bercerita tentang film horor yang seram loh, tapi malah sebaliknya, ia bercerita tentang kisah romantis antara sepasang kekasih dan para hantu yang masih bergentayangan di muka bumi. Mulai Penasaran?

2. Her Private Life

Tak luput dari film romantis, film ini juga menceritakan kisah para penggemar yang sangat fanatik dengan satu diantara artis K-Pop di Korea. Alih-alih jadi penggemar, Deok Mi yang merupakan pemeran utama malah jatuh cinta dengan bosnya sendiri, seperti apa wajah bosnya kamu bisa cek langsung ya.

3. WWW

Drama Korea Search: WWW disutradarai oleh Jung Ji Hyun dan bekerja sama dengan penulis Kwon Eun Sol. Film ini memperoleh rating yang kuat, yakni rata-rata sebesar 2,4 persen dan 3 persen untuk wilayah metropolitan Seoul.

4. Doctor John

Film bergenre medis ini tepat sekali bagi kamu yang suka di dunia kesehatan. Jika kamu suka menonton genre medis, biasanya adegan yang paling menyita perhatian adalah operasi bedah yang sangat intens dan penuh darah. Bagi kamu yang takut darah tak perlu khawatir nih, Doctor John mengangkat tema Anestesi yang jarang diperhatikan dalam genre medis.

5. The Secret Life of My Secretary

Film ini menyorot kehidupan seorang bos perusahaan berhati dingin dengan sekretarisnya yang pemarah. Serial ini mengundang penasaran karena para bintang yang terlibat di dalamnya. Dibalut oleh bumbu komedi romantis, serial ini terbilang unik.