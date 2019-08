Mercure Pontianak AJak Masyarakat Cicipi Kekayaan Sajian Nusantara Lewat Promo Resep Leluhur

PONTIANAK - Mercure Pontianak City Center meluncurkan Resep Leluhur di Bulan Agustus. Promo ini berbarengan dengan perayaan HUT Kemerdekan RI ke-74.

General Manager Mercure Pontianak City Center, Arman Widianto, menjelaskan promo ini sebagai bentuk kecintaan terhadap tanah air, makanya Mercure Pontianak City Center di Bulan Agustus ini mengekspresikannya dengan mengangkat kekayaan sajian kuliner khas tradisional Indonesia yang hampir terlupakan banyak orang.

Tema All You Can Eat ‘Resep Leluhur,’ lanjut Arman akan mengajak masyakarat berkeliling Indonesia untuk mencicipi dan mengeksplorasi lebih dalam lagi mengenai kuliner di Indonesia tanpa harus membayar mahal dan tidak memerlukan biaya transportasi yang mahal dan jauh untuk pergi mencicipi kuliner indonesia.

“Jadi cukup datang ke Mercure, maka Anda akan menemukan sajian yang lezat dan nikmat ditemani dengan alunan musik dan suara merdu dari entertain kami. Dengan suasana yang santai dan nyaman di pool area ebony restaurant,” jelasnya Jumat (9/8/2019) malam.

Executive Sous Chef Mercure Pontianak City Center Sumangun Wijaya menyebutkan ada 100-an menu yang siap disajikan ke pengunjung setiap Jumat dan Sabtu malam. Seperti pada Jumat malam kali ini ada Mie Titi Makasar, Nasi Guning Gorontalo, Tahu Tek Tek Jawa Timur dan Bubur Pedas Sambas Kalimantan Barat.

“Kalau saat Ramadan kemarin yang kita sajikan menu tematik per daerah, nah sekarang lebih special karena kita mix dari tiap daerah tadi,” ujarnya.

Hanya dengan Rp 110 ribu net per pax, maka pengunjung bisa mencicipi menu Resep Leluhur ini. Bagi pengunjung yang memesan untuk 10 pax akan mendapatkan diskon 10 persen. Lalu untuk pemesanan hingga 30 pax ke atas mendapatkan diskon 20 persen.

Nah untuk yang reservasi lebih awal yakni pada Senin dan Selasa untuk 5 pax aka nada free 1 pax.

Masih dalam suasana Kemerdekaan RI tepatnya pada 17 Agustus mendatang, akan ada promo special yakni Breakfast dan Lunch seharga Rp 74 ribu net per pax.

“Jadi untuk yang datang pada tanggal 17 Agustus nanti, kita akan bikin jadwal sarapan yang lebih lama hingga makan siang. Pengunjung silakan mencicipi menu yang ada dengan harga special tadi,” ungkapnya.

General Manager Mercure Pontianak City Center, Arman Widianto, menyebutkan masih banyak lagi promo menarik di Bulan Agustus hanya di Mercure Pontianak City Center. Misalkan, khusus bulan Agustus, whole cake mercure Pontianak city center mendapatkan diskon 30 persen dengan pemesanan terlebih dahulu.

“Menu promo special di bulan ini, Muara Udang Galah sauce tauco seharga Rp 79,999 nett/porsi, Ikan Lais bakar cincalok seharga Rp 68,000 nett/porsi. Lalu untuk promo minuman/beverage: - Independece smoothies (Mocktail perpaduan buah naga, pisang dan fresh milk. Serta Milko Blend (Coffee, Milo, dan Ice cream vanilla),” rincinya lagi.

Untuk reservasi dapat langsung menghubungi (0561) 577 – 888 / 0857 538 3333 2 / WA 0812 5436 8870.