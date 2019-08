86,26 Persen Masyarakat Bengkayang Punya KTP-El

287.121 Masyarakat Bengkayang Punya KTP-El

Citizen Reporter

Ruli Adrianus

Humpro Bengkayang

PONTIANAK - Pemkab Bengkayang menggelar sosialisasi kebijakan administrasi catatan sipil se-Kabupaten Bengkayang yang di pusatkan di Kecamatan Seluas, Desa Mayak, Kamis (08/08/2019).

Dalam kegiatan sosialisai jebijakan administrasi catatan sipil ini dihadiri oleh Kadis Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, Kepala Dinas Terkait, Camat Seluas, Forkopimda Kecamatan seluas, Ketua Penggerak PKK Kabupaten Bengkayang, Kepala Desa Se kecamatan Seluas, tokoh masyarakat dan agama serta tamu undangan yang hadir.

Ketua Panitia Markus mengatakan dengan di selenggarakannya sosialisasi administrasi kependudukan ini yaitu menyiapkan intrumen pelaksanaan sebagai syarat kebijakan dalam pelaksanaan administrasi kependudukan dan meningkatkan akuntabilitas dalam menyusun administrasi kependudukan adapun anggaran yang digunakan dalam sosialisasi administrasi kependudukan yaitu DAK.

Dalam Sambutan Bupati Bengkayang dalam hal ini di Wakili oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Idris. M S kependudukan dan Catatan Sipil yang Akurat dan Up To Date sesuai dengan Pasal 58 Undang Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2006 bahwa Data Kependudukan digunakan untuk Pelayanan Publik, Perencanaan Pembangunan, Alokasi Anggaran, Pembangunan Demokrasi, Penanganan Hukum dan Pencegahan Kriminal.

Penduduk Kabupaten Bengkayang yang telah memiliki identitas dan diakui oleh Kementrian Dalam Negeri sebanyak 287.121 Jiwa, dalam Perekaman KTP-el sampai Bulan Juni sebanyak 171.110 Jiwa dari jumlah wajib KTP sebanyak 198,364 Jiwa atau 86,26 persen.

Dengan undang undang yang di sebut sebelumnya masa berlaku KTP Semula 5 Tahun Menjadi Seumur hidup selama tidak ada perubahan Elemen data dalam KTP-Elektronik

"Diharapkan peserta dapat Mengikuti kegiatan ini dengan serius sehingga mendapat Informasi jelas yang dapat di sampaikan kepada Keluarga, Teman, Tetangga dan orang lain," katanya. (*)