RANGKUMAN Lengkap Liga 2 2019 Pekan 10 - Hasil, Klasemen & Jadwal Liga 2 Pekan 11

LIGA 2 - Pekan 10 Liga 2 Indonesia 2019 berjalan selama empat hari sejak Senin (05/08/2019), dan berakhir pada Kamis (08/08/2019) sore.

Total sebanyak 11 pertandingan tersaji di pekan ke-10, dengan tiga di antaranya imbang dan sisanya delapan laga berakhir dengan kemenangan untuk satu tim.

Tiga laga seri, di antaranya Blitar United Vs Sriwijaya FC (1-1), PSPS Riau Vs Perserang Serang (1-1) dan Sulut United FC Vs Persik Kediri (2-2).

Baca: Hasil & Klasemen Liga 1: Persela Vs Persib Seri, Maung Bandung Gusur 4 Tim, Tonton Proses 4 Gol Laga

Baca: HASIL & Klasemen Liga 2 Terlengkap - PSIM Yogyakarta Gusur Persik, PSMS Medan Salip Persiraja

Gol terbanyak terjadi antara PSCS Cilacap melawan Persiraja Banda Aceh dengan lima gol, yang berakhir dengan skor, 3-2.

Sedangkan, selisih gol terbanyak terjadi antara PSIM Yogyakarta Vs Martapura FC yang berakhir dengan skor, 2-0.

Baca: Jadwal Serie A 2019 Pekan Perdana: Parma Vs Juventus, Udinese vs AC Milan, AS Roma vs Genoa, 24-8-19

Berikut Rekap Lengkap Hasil Liga 2 2019 Pekan 10

Senin (05/08/2019)

15:30 WIB Blitar United Vs Sriwijaya FC: 1-1

Selasa (06/08/2019)