Pekan Perdana ! Jadwal Liga Italia 2019 Serie A, Liga Inggris 2019 EPL & Liga Spanyol 2019 La Liga

Mulai Sabtu (10/08/2019) Waktu Indonesia, para pencinta sepakbola bisa menyaksikan laga-laga Premier League atau lebih dikenal Liga Inggris musim 2019-2020.

Partai pembuka Liga Inggris 2019-2020 bakal menyajikan laga Liverpool menghadapi Norwich City pada Sabtu (10/08/2019) jam 02.00 WIB.

Pada pekan pertama, Liga Inggris yang dikenal dengan filosofi kick and rush ini langsung menggelar laga big match antara Manchester United Vs Chelsea pada Minggu (11/08/2019) jam 22.30 WIB.

Sementara itu, pekan perdana Liga Spanyol, La Liga Musim 2019/2020 akan mempertemukan juara musim lalu, Barcelona yang akan bertandang ke Athletico Bilbao, pada Sabtu (17/08/2019) pukul 02.00 WIB.

Sedangkan, Real Madrid juga akan dijamu Celta Vigo pada hari yang sama pukul 22.00 WIB.

Laga terbanyak akan tersaji, pada Minggu (18/08/2019), yakni empat pertandingan.

Empat pertandingan lainnya, akan dilangsungkan, pada 19-20 Agustus 2019. Espanyol vs Sevilla serta Atletico Madrid vs Getafe pada Senin (19/08/2019), sedangkan sehari kemudian Mallorca vs Eibar serta Betis vs Valladolid.

Beralih ke Serie A Liga Italia, jadwal pekan perdana akan mempertemukan juara bertahan, Juventus yang akan bertandang ke markas Parma, Ennio Tardini.

Laga perdana ini dijadwalkan berlangsung, pada Sabtu (24/08/2019) mulai pukul 18.00 waktu setempat, atau pukul 23.00 WIB.

Usai laga tersebut, pada dini harinya akan mempertemukan Fiorentina yang akan menjamu Napoli, di Artemio Franchi, pada pukul 01.45 WIB.

Lalu, AC Milan akan bertandang ke kandang Udinese, pada Minggu (25/08/2019) pukul 23.00 WIB.

Laga terbanyak baru akan tersaji pada Senin (26/08/2019) dini hari, mulai pukul 01.45 WIB.

Terdapat enam pertandingan, di antaranya AS Roma vs Genoa, Cagliari vs Brescia, Sampdoria vs Lazio, Spal vs Atalanta, Torino vs Sassuolo dan Verona vs Bologna.