Hasil & Klasemen Piala AFF U18 2019 - Bekuk Timor Leste, Timnas Indoensia U18 Puncaki Klasemen

Hasil & Klasemen Piala AFF U18 - Bekuk Timor Leste, Timnas Indoensia U18 Puncaki Klasemen

PIALA AFF U18 - Timnas Indonesia U19 semakin perkasa di puncak klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste pada matchday kedua Grup A Piala AFF U18 2019, di Vietnam.

Indonesia menang dengan skor telak, 4-0 atas Timor Leste, pada Kamis (08/08/2019) mulai pukul 16.00 WIB.

Pada babak pertama, Timnas sudah unggul 3-0 melalui gol David Maulana (9'), Salman A (35') dan tendangan penalti Putra Beckham (45+2).

Pada babak kedua, Timnas menambah satu gol pada menit ke-77 oleh Sutan Zico.

Dengan itu, Timnas berada di puncak klasemen dengan 6 poin unggul 3 poin dari Timor Leste, Myanmar dan Laos.

Hasil & Klasemen Piala AFF U18 - Bekuk Timor Leste, Timnas Indoensia U18 Puncaki Klasemen (flashscore)

Baca: HASIL Akhir Liga 2 - 2 Kartu Merah Melayang, Mitra Kukar Kalahkan Persatu, Naik Klasemen Liga 2

Sebelumnya, Indonesia juga menang atas Filipina 7-1 membuat Timnas kini mengumpulkan tiga poin sama dengan Timor Leste dan Myanmar.

Namun, Timnas lebih unggul produktivitas gol (selisih 6) gol, dari kedua negara tersebut, masing-masing Timor Leste (5) dan Myanmar (2).

Baca: UPDATE Klasemen Liga 2 | Hasil Liga 2 | Jadwal Liga 2! PSMS Tergusur di Barat, Persik Kuasai Timur

Maka dari itu, Garuda Nusantara, dan Timur Leste akan kembali bersaing serupa dengan Piala AFF U15 2019.

Pembuktian kedua negara akan diuji saat bertemua pada matchday kedua, Indonesia U18 Vs Timor Leste, di Di An Football Field, Di An, Vietnam, Kamis (08/08/2019).