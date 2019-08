TRIBUNWIKI: 4 Fakta Menarik dari Film Dokumenter Bring The Soul The Movie, Syuting di Paris!

PONTIANAK - Satu diantara Idol besutan BigHit Entertainment kini sedang naik daun. Siapa lagi kalau bukan dari group BTS yang menuai banyak penantian.

Tidak hanya di Asia, K-Pop tersebut sudah diakui di berbagai penjuru dunia. So, tidak heran jika kesuksesan group BTS pun akhirnya menginspirasi lahirnya film dokumenter BTS: Bring The Soul The Movie.

Buat kamu yang mengaku sebagai ARMY (sebutan fans BTS) sebelumnya nonton filmnya, kamu harus tahu terlebih dahulu fakta-fakta di balik film BTS The Movie yang dikutip dari TIX ID!

1. Tiket sudah dijual jauh sebelum penayangan

Bring The Soul The Movie (2019) merupakan film ketiga BTS. Film yang akan menampilkan perjalanan Rap Monster, Jin, Jimin, J-Hope, Suga, V dan Jungkook ini serentak tayang pada 7 Agustus 2019. Berbeda dengan film lain yang biasanya membuka penjualan tiket pre-sale seminggu sebelum filmnya tayang, boy band satu ini justru membuka pre-sale tiket film ‘Bring The Soul’ satu bulan lebih sebelum penayangannya. Bukan tanpa alasan, fanbase yang dimiliki BTS memang amat loyal dan besar, wajar jika hal ini dilakukan untuk meminimalisir kericuhan yang mungkin terjadi saat pembelian tiket.

2. Paris jadi salah satu lokasi syuting

Berbeda dengan film sebelumnya yang berjudul Burn The Stage (2018) yang menceritakan tentang perjalanan BTS semasa tur ‘Wings’ di tahun 2017, Bring The Soul The Movie akan memberikan kesan lebih dekat kepada ARMY karena seluruh member BTS akan bercerita pengalaman mereka setelah mengakhiri konser ‘Love Yourself’. Kabrnya salah satu scene juga diambil di sebuah rooftop di Paris, yang menjadi kota penutup tur ‘Love Yourself’ mereka.

3. Diprediksi Akan Melebihi Keuntungan Burn The Stage (2018)

Mungkin kamu masih ingat dengan dokumenter BTS sebelumnya berjudul Burn The Stage (2018), dimana film tersebut menjadi salah satu dokumenter musik yang cukup laris di pasaran. Tidak main-main film Burn The Stage senidir meraih pendapatan sebesar US$ 18,5 juta atau sekitar Rp 250 miliar. Bahkan Burn The Stage mengalahkan rekor dokumenter konser terlaris yang sebelumnya dipegang oleh boyband asal Inggris One Direction dengan film mereka berjudul ‘Where We Are the Concert Film’ (2014).

4. Siap-siap dibuat gemas!

Film dokumenter kali ini dibuat lebih intimate dan personal dibandingkan dokumenter BTS sebelumnya. Bukan hanya sekedar penampilan mereka saat konser, namun ARMY juga akan dimanjakan dengan banyak cuplikan di balik layar yang memperlihatkan kelakuan-kelakuan dari anggota BTS yang selalu mengundang tawa dan rasa penasaran oleh para penggemarnya.