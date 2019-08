Indonesia Puncaki Klasemen Piala AFF U18 - Cuaca Jadi Tantangan Persaingan dengan Timor Leste

PIALA AFF U18 - Timnas Indonesia berada di puncak klasemen sementara usai semua pertandingan matchday pertama Grup A Piala AFF U18 2019, di Vietnam.

Kemenangan telak David Maulana dkk, atas Filipina 7-1 membuat Timnas kini mengumpulkan tiga poin sama dengan Timor Leste dan Myanmar.

Namun, Timnas lebih unggul produktivitas gol (selisih 6) gol, dari kedua negara tersebut, masing-masing Timor Leste (5) dan Myanmar (2).

Maka dari itu, Garuda Nusantara, dan Timur Leste akan kembali bersaing serupa dengan Piala AFF U15 2019.

Pembuktian kedua negara akan diuji saat bertemua pada matchday kedua, Indonesia U18 Vs Timor Leste, di Di An Football Field, Di An, Vietnam, Kamis (08/08/2019).

Pertandingan penuh gengsi ini, rencananya akan disiarkan langsung stasiun televisi nasional, SCTV pukul 18.30 WIB.

Klasemen dan link streaming SCTV bisa dicek di bagian bawah artikel ini.

Untuk menghadapi Timor Leste, Indonesia dihadapkan dengan tantangan cuaca di Vietnam.

Dikutip Tribunpontianak.co.id dari laman PSSI, Garuda Nusantara dihadapkan dengan kondisi cuaca yang tak menentu, kadang panas terik di siang hari, namun pagi keesokan harinya bisa saja hujan deras.