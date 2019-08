LIVE SCTV Indonesia Vs Filipina Piala AFF U18 2019! Sutan Zico, David Maulana, Bagus Kahfi Cetak Gol

Piala AFF U18 - Sedang berlangsung turnamen internasional Piala AFF U18 Indonesia U18 Vs Filipina U18 di Di An Football Field, Di An, Vietnam, Selasa (06/08/2019).

Saat ini skor sementara Indonesia U18 unggul 5-0 hingga paruh babak pertama.

Gol pertama Garuda Nusantara - julukan timnas U18 dicetak oleh Sutan Zico menit 3'.

Indonesia U18 kembali menambah pundi-pundi gol pada menit 15' lewat Muhammad Fajar Fathur Rahman.

Kemudian, dua gol dari Bagus Kahfi menit 16' dan 24'. Lalu, David Maulana menit 43'.

Laga disiarkan langsung di stasiun televisi swasta SCTV.

Saksikan laga Indonesia U18 Vs Filipina U18 Piala AFF U18 di Di An Football Field, Di An, Vietnam, Selasa (06/08/2019) sore via Streaming berikut:

LIVE SCORE

