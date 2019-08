Duta GenRe Kalbar 2019 Syarif Rizki Alkadri: Ciptakan Keluarga Kecil Bahagia dengan Menerapkan 8 Fungsi Keluarga

PONTIANAK - Pada Hari Keluarga Nasional ( Harganas ) ke 26 Duta Generasi Berencana (GenRe) 2019 Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Rizki Alkadri untuk menciptakan keluarga kecil bahagia dan sejahtera cukup dengan menerapkan 8 fungsi keluarga dan merencana kehidupan keluarga mulai dari remaja dan menikah untuk merencakan kehidupan.

"Hari keluarga adalah hari kita semua cinta keluarga cinta terencana," ujarnnya saat menghadiri puncak acara Harganas yang diselenggarakan di Halaman Kantor Bupati Sambas , minggu (5/8/2019).

Ia mengatakan akan terus berkontribusi untuk menjalankan program kerja yang telah ia canangkan .

"Kemudian saya berharap adanya sinergitas antara GenRe kota Pontianak dengan pemerintah daerah Kota Pontianak agar tercapai semua program yang di rencanakan dan tecapainya juga program KKBPK dan menurunkan angka pernikahan dini , kehamilan usia remaja," ujarnya.

Baca: Hari Ini Legislatif dan Eksikutif Bahas APBD Perubahan 2019

Baca: Penurunan Global Berlanjut, Jegal Peluang Rebound IHSG

Baca: Pesan Radliatul Adawiyyah Duta GenRe Kalbar di Peringatan Hari Keluarga Nasional ke XXVI

Ia berpesan kepada remaja seluruh Indonesia tetap love your self, be you self cintai keluarga dan tetap bergerak berdaya dan berkolaborasi dalam karya.