VIDEO: Prodia Gelar Seminar Nasional, Hadirkan Prof Dr dr Sidartawan Soegondo

VIDEO: Prodia Gelar Seminar Nasional Pencegahan Penyakit Melalui Tes Genomic, Hadirkan Prof Dr dr Sidartawan Soegondo

PONTIANAK - Laboratorium Klinik Prodia gelar seminar "On Disease Prevention Through the Power of Genomic Testing" di Hotel Mercure Pontianak, Sabtu (3/8/2019)

Sejumlah pemateri didapuk memberikan materi kepada peserta dari berbagai latar belakang tenaga kesehatan.

Mulai dari dokter, perawat dan tenaga laboratorium di sejumlah rumah sakit di Kalbar.

Beberapa pemateri di antaranya Prof Dr dr Sidartawan Soegondo Sp. Pd, dr Arti Indira M Gizi, Sp Gz, Dr Trilis Yulianti M Kes.

Simak petikan video berikut ini. (Hamdan Darsani)