Jadwal Liga 2 Sabtu 15:30 WIB, LIVE TVOne ! Persis Vs Persewar, Sulut VS PSIM, Biak VS Mitra Kukar

LIGA 2 - Pekan 9 Liga 2 2019 kembali dilanjutkan pada Sabtu (03/08/2019) mulai jam 15:30 WIB. Empat laga disajikan, delapan tim bertarung guna meraih tiga poin penuh.

Empat pertandingan yang digelar yakni Martapura FC Vs Persiba Balikpapan, Persis Solo Vs Persewar Waropen, PSBS Biak Vs Mitra Kukar dan Sulut United FC Vs PSIM Yogyakarta.

Persis Solo Vs Persewar Waropen menjadi laga big match di penghujung pekan 9, Sabtu (03/08/2019).

Saat ini, Persis Solo berada di peringkat lima klasemen sementara wilayah Timur dengan total 10 poin dari 7 laga dimainkan.

Dua tingkat di atasnya, Persewar Waropen berada di posisi tiga dengan koleksi 12 poin dari 8 laga dimainkan.

Kemenangan dalam laga ini tentu menjadi kesempatan Persewar maupun Persis Solo untuk memangkas jarak poin dari Persik Kediri yang berada di puncak klasemen sementara.

Seperti diketahui, Persik Kediri ditahan imbang Madura FC dengan skor 1-1.

Laga big match lainnya, Sulut United akan menjamu PSIM Yogyakarta.

Kemenangan jadi target mutlak PSIM Yogyakarta saat melakoni laga away versus Sulut United, di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (3/8/2019).