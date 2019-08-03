FOTO: Yamaha Aerox Captain America, Yuk Intip Detail Modifikasinya
Yamaha Aerox keluaran tahun 2017 setelah dimodifikasi dengan tema Airbrush Captain Americ ala Platinum Motor.
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Yamaha Aerox keluaran tahun 2017 setelah dimodifikasi dengan tema Airbrush Captain America.
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Yamaha Aerox keluaran tahun 2017 setelah dimodifikasi dengan tema Airbrush Captain America.
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Yamaha Aerox keluaran tahun 2017 setelah dimodifikasi dengan tema Airbrush Captain America.
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Yamaha Aerox keluaran tahun 2017 setelah dimodifikasi dengan tema Airbrush Captain America.
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Yamaha Aerox keluaran tahun 2017 setelah dimodifikasi dengan tema Airbrush Captain America.
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Yamaha Aerox keluaran tahun 2017 setelah dimodifikasi dengan tema Airbrush Captain America.
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Yamaha Aerox keluaran tahun 2017 setelah dimodifikasi dengan tema Airbrush Captain America.
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Penulis: Anesh Viduka
Editor: Ishak
Sumber: Tribun Pontianak