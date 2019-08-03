FOTO: Yamaha Aerox Captain America, Yuk Intip Detail Modifikasinya

Yamaha Aerox keluaran tahun 2017 setelah dimodifikasi dengan tema Airbrush Captain Americ ala Platinum Motor.

FOTO: Yamaha Aerox Captain America, Yuk Intip Detail Modifikasinya - yamaha-aerox-airbrush-captain-america-7.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Yamaha Aerox keluaran tahun 2017 setelah dimodifikasi dengan tema Airbrush Captain America.
FOTO: Yamaha Aerox Captain America, Yuk Intip Detail Modifikasinya - yamaha-aerox-airbrush-captain-america-2.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Yamaha Aerox keluaran tahun 2017 setelah dimodifikasi dengan tema Airbrush Captain America.
FOTO: Yamaha Aerox Captain America, Yuk Intip Detail Modifikasinya - yamaha-aerox-airbrush-captain-america-3.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Yamaha Aerox keluaran tahun 2017 setelah dimodifikasi dengan tema Airbrush Captain America.
FOTO: Yamaha Aerox Captain America, Yuk Intip Detail Modifikasinya - yamaha-aerox-airbrush-captain-america-4.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Yamaha Aerox keluaran tahun 2017 setelah dimodifikasi dengan tema Airbrush Captain America.
FOTO: Yamaha Aerox Captain America, Yuk Intip Detail Modifikasinya - yamaha-aerox-airbrush-captain-america-5.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Yamaha Aerox keluaran tahun 2017 setelah dimodifikasi dengan tema Airbrush Captain America.
FOTO: Yamaha Aerox Captain America, Yuk Intip Detail Modifikasinya - yamaha-aerox-airbrush-captain-america-1.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Yamaha Aerox keluaran tahun 2017 setelah dimodifikasi dengan tema Airbrush Captain America.
FOTO: Yamaha Aerox Captain America, Yuk Intip Detail Modifikasinya - yamaha-aerox-airbrush-captain-america-6.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Yamaha Aerox keluaran tahun 2017 setelah dimodifikasi dengan tema Airbrush Captain America.

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Tags
foto
Yamaha AEROX
Captain America
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Penulis: Anesh Viduka
Editor: Ishak
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