Dewan Juri: Penilaian Finalis Pemilihan Putri - Puteri Pariwisata Indonesia Kalbar Diperketat

PONTIANAK - Juri Ajang Pemilihan Putri Pariwisata Indonesia dan Putra Putri Pariwisata Nusantara Kalbar , RSD Widi Nugroho mengatakan penilaian finalis akan lebih ditekankan pada banyak aspek.

Ia mengatakan pihak juri menegaskan bahwa dalam pemilihan ini tidak pernah menerima titipan dari berbagai pihak dan ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlalu sesuai dengan poin penilaian.

Hal ini disampaikannya saat pembukaan pemilihan Putri pariwisata Indonesia dan Putra Putri Pariwisata Nusantara Kalbar telah dibuka di Hotel Ibis Pontianak, jumat (2/7/2019).

Widi mengatakan penilain akan dilihat juga dari poin penting yaitu Smart dan lainnya dan tentunya harus ada raga, rasa, rasio dan ruh .

"Jadi untuk dua hari ini kita padatkan tidak srinci yang ada di nasional tapi kita berharap dapatkan yang maksimal seperti dari persentasi. Kita akan melihat bagaimana materi tentang destinasi lokal yang ada di Kalbar di kuasai oleh finalis dan bagaimana publik speakingnya dan performace pada saat menyampaikannya," ujarnya.

Juri juga akan melihat bakat yang ditampilkan adalah benar bakat finalis atau bakat yang dibuat untuk dimanipulasi dan akan diliat tekniknya apakah benar atau tidak dan penguasaan panggung dan tampilannya.

"Kita juga akan ada one one one interview akan melihat sejauh mana pengetahuan dan wawasan finalis dari destinasi,budaya, psikologis bahasa inggris dan publik speaking, promosi dan strategi pariwisata maupun pemasaran pariwasata.

Nilai akan di akumulasi dengan kompsisi yang telah di tetapkan dan akan dikumpulkan dan dikombinasi dengan etika selama finalis mengikuti kegiatan dan sudah ada juri banyangan yang menilai sehari-hari aktivitas finalis.

Pemenang akan mewaliki Kalbar ditingkat nasional yang akan diadakan pada 30 Agustus tanggal 7 semptember tahun 2019.