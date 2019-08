The Way I Feel by Keane, Duduki Peringkat Pertama

Top Ten Volare Musik Barat Pekan Ini, The Way I Feel by Keane, Duduki Peringkat Pertama

PONTIANAK - Hobi dalam mendengarkan musik juga mampu meningkatkan daya ingat, wah terlepas dari kata benar dan tidaknya, kamu bisa rasain sendiri bagaimana setiap musik bisa membius mu.

Ngomongin tentang musik, Tribun akan sampaikan 10 posisi top yang bisa menjadi referensi kamu ditemani dengan penyiar kece dari Volare Febi Resiana dengan Chart #1 VNOS setiap pukul 09.00-11.00 Wib.

1 The Way I Feel - Keane

2 Amaze Me - Charlz

3 Shockwave - Liam Gallagher

4 Rumah - Shura (u can lay your hands on me)

5 Mankind - Jamie Cullum

6 Wasting Time - Talkboy

7 My strange addiction - Billie Eilish

8 Cross Me - Ed Sheeran (feat. Chance the Rapper & PnB Rock)

9 Let You Know - Flume (feat. London Grammar)

10 Kids In The Dark - Bat For Lashes

Baca: Top Ten Volare Musik Indo Pekan Ini, Telenovia - Reality Club Duduki Peringkat Puncak

Baca: UPDATE Klasemen Liga 2 Jelang LIVE PSPS Riau Vs PSCS, Persita Vs Cilegon United & PSGC Vs Persibat

Baca: Sinopsis Fast and Furious: Hobbs and Shaw, Beri kejutan Bagi Para Penonton