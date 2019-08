Sinopsis Fast and Furious: Hobbs and Shaw, Beri kejutan Bagi Para Penonton

PONTIANAK - Setelah sukses di fast and furious 7, kini Film Fast and Furious kembali menghadirkan film terbaru di layar bioskop dengan Film Fast dan Furious: Hobbs and Shaw.

Cerita ini masih berlatar belakang dengan tokoh utamanya Luke Hobbs (Dwayne Johnson) dan Deckard Shaw (Jason Statham).

Fast & Furious: Hobbs & Shaw merupakan spin off dari franchise film The Fast and the Furious.

Film inipun tayang perdana di seluruh bioskop Indonesia pada Rabu, 31 Juli 2019.

Berikut Sinopsis film Fast & Furious: Hobbs & Shaw:

Film ini akan mengambil setting tepat setelah kejadian di film The Fate of the Furious. Mereka akan bekerjasama untuk melawan musuh yang mungkin lebih jahat dari mereka.

Luke Hobbs (Dwayne Johnson) membentuk aliansi yang tidak mungkin dengan Deckard Shaw (Jason Statham).

Keduanya terpaksa bersatu membantu Hattie Shaw (Vanessa Kirby) untuk memburu Brixton (Idris Elba).

Dalam film tersebut, Brixton adalah penjahat jenis baru yang berhasil mengubah dirinya menjadi manusia super dan keberadaanya pun menjadi ancaman bagi umat manusia.