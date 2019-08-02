FOTO: Kemeriahan Rangkaian Acara Anniversary Tribun Pontianak ke 11 di Hotel Kapuas Palace

Acara hiburan dalam acara HUT Tribun Pontianak ke-11 di hotel Kapuas Palace, Pontianak, Jumat (2/8/2019)

FOTO: Kemeriahan Rangkaian Acara Anniversary Tribun Pontianak ke 11 di Hotel Kapuas Palace - hut-tribun-pontianak-ke-11-1.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Acara hiburan dalam acara HUT Tribun Pontianak ke-11 di hotel Kapuas Palace, Pontianak, Jumat (2/8/2019). TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
FOTO: Kemeriahan Rangkaian Acara Anniversary Tribun Pontianak ke 11 di Hotel Kapuas Palace - hut-tribun-pontianak-ke-11-2.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Acara hiburan dalam acara HUT Tribun Pontianak ke-11 di hotel Kapuas Palace, Pontianak, Jumat (2/8/2019).
FOTO: Kemeriahan Rangkaian Acara Anniversary Tribun Pontianak ke 11 di Hotel Kapuas Palace - hut-tribun-pontianak-ke-11-3.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Penyerahan doorprize kepada sejumlah karyawan Tribun Pontianak dalam acara HUT Tribun Pontianak ke-11 di hotel Kapuas Palace, Pontianak, Jumat (2/8/2019).
FOTO: Kemeriahan Rangkaian Acara Anniversary Tribun Pontianak ke 11 di Hotel Kapuas Palace - hut-tribun-pontianak-ke-11-4.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Penyerahan doorprize kepada sejumlah karyawan Tribun Pontianak dalam acara HUT Tribun Pontianak ke-11 di hotel Kapuas Palace, Pontianak, Jumat (2/8/2019).
FOTO: Kemeriahan Rangkaian Acara Anniversary Tribun Pontianak ke 11 di Hotel Kapuas Palace - hut-tribun-pontianak-ke-11-5.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Penyerahan doorprize kepada sejumlah karyawan Tribun Pontianak dalam acara HUT Tribun Pontianak ke-11 di hotel Kapuas Palace, Pontianak, Jumat (2/8/2019).
FOTO: Kemeriahan Rangkaian Acara Anniversary Tribun Pontianak ke 11 di Hotel Kapuas Palace - hut-tribun-pontianak-ke-11-6.jpg
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Acara hiburan dalam acara HUT Tribun Pontianak ke-11 di hotel Kapuas Palace, Pontianak, Jumat (2/8/2019).

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Tags
HUT Tribun Pontianak
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Kota Pontianak
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Penulis: Anesh Viduka
Editor: madrosid
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