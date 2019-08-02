FOTO: Kemeriahan Rangkaian Acara Anniversary Tribun Pontianak ke 11 di Hotel Kapuas Palace
Acara hiburan dalam acara HUT Tribun Pontianak ke-11 di hotel Kapuas Palace, Pontianak, Jumat (2/8/2019)
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Acara hiburan dalam acara HUT Tribun Pontianak ke-11 di hotel Kapuas Palace, Pontianak, Jumat (2/8/2019). TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Acara hiburan dalam acara HUT Tribun Pontianak ke-11 di hotel Kapuas Palace, Pontianak, Jumat (2/8/2019).
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Penyerahan doorprize kepada sejumlah karyawan Tribun Pontianak dalam acara HUT Tribun Pontianak ke-11 di hotel Kapuas Palace, Pontianak, Jumat (2/8/2019).
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Penyerahan doorprize kepada sejumlah karyawan Tribun Pontianak dalam acara HUT Tribun Pontianak ke-11 di hotel Kapuas Palace, Pontianak, Jumat (2/8/2019).
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Penyerahan doorprize kepada sejumlah karyawan Tribun Pontianak dalam acara HUT Tribun Pontianak ke-11 di hotel Kapuas Palace, Pontianak, Jumat (2/8/2019).
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Acara hiburan dalam acara HUT Tribun Pontianak ke-11 di hotel Kapuas Palace, Pontianak, Jumat (2/8/2019).
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Penulis: Anesh Viduka
Editor: madrosid
Sumber: Tribun Pontianak