Jadwal Terbaru Liga 1 2019 Pekan 12: Sajikan 4 Laga Super Big Match, Mampukah Persija Bangkit? 

Jadwal Terbaru Liga 1 2019 Pekan 12: Tersaji 5 Laga Super Big Match, Mampukah Persija Bangkit?

Kompetisi Liga 1 2019 pekan ke-12 dimulai dengan laga pembuka Bali United Vs PSM Makassar hari ini, Kamis (1/8/2019) pukul 18.30 WIB.

Pertandingan Liga 1 2019 pekan 12 ini akan menyajikan beberapa Big Match yang diyakini bakal menjadi tontonan menarik para pecinta bola tanah air.

Di antaranya ada laga Persija Jakarta Vs Arema FC, Barito Putera Vs Persib Bandung, Bhayangkara FC Vs Madura United, Borneo FC Vs PSS Sleman dan Bali United Vs PSM Makassar.

Untuk menyaksikan semua laga seru Liga 1 2019 anda bisa mengakses channel Indosiar, Ochannel dan Link Live Streaming Vidio.com.

(Jadwal selengkapnya ada di akhir berita)

Pekan ke-12 akan menjadi momentum yang baik untuk sejumlah klub untuk mendulang poin tak terkecuali bagi juara bertahan Liga 1 2018 Persija Jakarta.

Persija hingga saat ini belum menunjukkan performa terbaiknya dan tampil buruk selama Liga 1 2019 bergulir. Mampukah Persija bangkit dari keterpurukan dan keluar dari zona merah?

Hasil Laga Terakhir Liga 1 2019

Laga terakhir Liga 1 Rabu (31/7/2019) kemarin, Madura United harus mengakui keunggulan PSS Sleman dalam pekan tunda Liga 1 2019 dengan skor tipis 0-1 untuk kemenangan PSS Sleman.