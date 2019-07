Market Asia Dihantam Perang Dagang Lagi, IHSG Turut Melemah

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) terkoreksi lagi pada akhir perdagangan sesi pagi hari Rabu (31/7/2019). Indeks tergerus -0,26 persen (-17 poin) ke level 6.360.

Indeks LQ45 -0,40% ke 1.016. Indeks IDX30 -0,41% ke level 556. IDX80 -0,55% ke 144. Indeks JII -0,51% ke posisi 683. Indeks Kompas100 -0,29% ke 1.296. Indeks Sri Kehati -0,72 persen ke 403 dan Indeks SMInfra18 -0,45 persen ke level 349.

Dikutip dari rilis Indo Premier, Bursa saham domestik bergerak di zona merah sepanjang sesi seiring sentimen negatif dari kawasan regional. Pasar saham regional merespon negatif kekhawatiran baru konflik dagang AS vs China.

Saham-saham teraktif: POSA, FREN, HMSP, BRPT, MNCN, PWON, UNTR.

Saham-saham top gainers LQ45: BRPT, ERAA, ELSA, SCMA, INDF, HMSP, AKRA.

Saham-saham top losers LQ45: UNVR, TLKM, BBCA, BSDE, TPIA, BBRI, MEDC.

Nilai transaksi mencapai Rp5,04 triliun. Volume trading sebanyak 111,99 juta lot saham. Investor asing membukukan jual bersih -Rp107,67 miliar. Sementara ilai tukar rupiah naik tipis +0,07% di level Rp14.005 terhadap USD (12.00 pm).

Bursa Asia

Market saham Asia tumbang di sesi pagi pada perdagangan hari Rabu (31/7/2019), tertekan oleh kekhawatiran perang dagang lagi menyusul ancaman dari Presiden AS Donald Trump terhadap China. Di sisi lain para investor menunggu keputusan penetapan suku bunga acuan the Fed yang akan dirilis pada hari Rabu petang waktu AS.