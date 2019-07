VIDEO: LIVE LIGA 2 Big Match PSMS Vs Sriwijaya FC, Sulut United Vs PSIM & Madura FC Vs Persik Kediri

LIGA 2 - Liga 2 Indonesia 2019 wilayah timur dan barat telah menuntaskan laga pekan ke-8, Senin (29/7/2019) kemarin, namun masih ada beberapa laga tunda di pekan sebelumnya.

Hingga pekan ke-8 posisi tiap klub di klasemen sementara pun sangat dinamis.

Persik Kediri boleh sedikit nyaman di puncak klasemen sementara wilayah timur dengan poin 15.

Namun tim di bawahnya, PSIM Yogyakarta dengan poin 12 masih bisa menyamai perolehan poin Persik.

PSIM masih memiliki satu tabungan laga tunda.

Pertandingan pekan ke-9 pun menjadi sangat krusial bagi kedua tim yang melakon laga big match.

PSIM Yogyakarta bertandang ke Manado menghadapi penghuni posisi empat klasemen sementara, Sulut United FC, Sabtu (3/8/2019) petang WIB.

Di jam yang hampir bersamaan, Persik Kediri bertandan ke markas Madura FC

Baca: KLASEMEN LIGA 2 Terbaru: Persik-PSIM Gusur Persewar, Mitra K Jauhi Zona Merah, Martapura Degradasi

Klasemen Liga 2 Wilayah Timur, Selasa (30/7/2019)