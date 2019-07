Mau Dapat Promo KFC Beli 5 Potong Hanya Rp 49.545, Ini Syaratnya

PONTIANAK - CRAZY DEAL balik lagi buat jadi penyelamat kamu di akhir bulan! Dapetin 5 potong ayam KFC hanya dengan Rp49.545,- saja! Mau dimakan sendirian atau bareng temen- temen, bebas!

Buruan ke KFC sekarang! Promo ini cuma ada di tanggal 29-31 Juli, loh!

Syarat dan Ketentuan

1. Promo berlaku untuk HCC /O.R /mix (3 HCC + 2 O.R)

2. Harga sebelum pajak

3. Maksimum Pembelian 2 Paket dalam 1 transaksi

4. Promo berlaku tanggal 29-31 Juli 2019 (sepanjang hari)

5. Promo berlaku untuk Dine In, Take Away dan Drive-Thru- Promo tidak berlaku di Bandara dan Home Delivery

