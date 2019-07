Kim Samuel Buka Suara Pasca Insiden Memilukan, Tulis Pesan Haru untuk Sang Ayah yang Tewas Terbunuh

Ayah Tewas Terbunuh,Tulis Pesan Menyentuh Tepat di Ulang Tahun Sang

Tak ada kabar sejak peristiwa memilukan insiden terbunuhnya ayahnya tercinta, tepat hari ini Selasa 30 Juli ini, penyanyi Korea Selatan Kim Samuel akhirnya muncul di media sosial.

Ia mengucapkan terima kasih kepada almarhum ayahnya, Jose Arredondo, selamat ulang tahun dengan pesan yang menyentuh hati di Instagram-nya.

Penyanyi sekaligus mantan trainee Produce 101 season 2 yang tampak masih berduka ini menulis kalimat menyentuh untuk sang ayah.

"Happy birthday dad. Always inside my heart. You are a legend to me. I’ll be like you in the future. I miss you so much. Love you so much dad," tulisnya menyertakan tagar #restinpeace #JoseArredondo

"Selamat ulang tahun, ayah. Selalu di dalam hatiku. Kamu adalah legenda bagiku. Aku akan menjadi seperti kamu di masa depan. Aku sangat merindukanmu. Aku sangat mencintaimu ayah," tulisnya.

Ia juga berbagi foto mengunjungi almarhum makam ayah, serta foto-foto kenangan dari masa kecilnya.

Di dalam foto saat mengunjungi makam ayah tercinta, Samuel masih tampak bersedih, terlihat dari foto yang diunggahnya ia yang menggunakan pakaian hitam dan celana hitam ini tampak mengusap matanya yang masih memerah.

Ia juga mengunggah beberapa foto kenangan masa kecil.

