Live tvOne! JADWAL Liga 2 2019 Pekan 9: PSMS Vs Sriwijaya, BaBel Vs Persiraja & Madura FC Vs Persik

Live tvOne! JADWAL Liga 2 2019 Pekan 9: PSMS Vs Sriwijaya, BaBel Vs Persiraja & Madura FC Vs Persik

Perhelatan kompetisi Liga 2 2109 telah memasuki minggu ke-9 yang akan dimulai pada Jumat (2/8/2019) pukul 15.30 WIB.

Hari pertama pekan ke-9 akan menyajikan pertandingan atau duel tim-tim dari Wilayah Barat pada Jumat (2/8/2019).

Tersaji laga Super Big Match antara PSMS Medan Vs Sriwijaya FC yang mempunyai poin sama di Klasemen Liga 2 2019.

Namun PSMS sedikit lebih unggul dari jumlah gol dengan koleksi 16 poin di peringkat ke-2. Diikuti Sriwijaya FC di peringkat ke-3.

BaBel United yang tampil perkasa pada pekan sebelumnya dengan mengalahkan PSMS Medan akan kembali menjajal pemuncak Klasemen Liga 2 2019 Persiraja Banda Aceh.

Baca: Hasil Akhir PUBG Mobile Open Club (PMCO) 2019 Berlin - 3 Kali WWCD, Bigetron Finish di Urutan ke-5

Baca: Sedang LIVE! Persela Vs Borneo FC Liga 1 2019 di Indosiar, Skor Sementara Pesut Etam Unggul 0-1

Kemudian Blitar United akan menjamu Perserang Serang, Persita Vs Cilegon United, PSGC Ciamis Vs Persibat Batang dan PSPS Riau Vs PSCS Cilacap

Hari kedua dilanjutkan pertandingan dari Wilayah Timur, antara Madura FC yang sedang krisis poin harus melawan pemuncak Klasemen Liga 2 2019 Zona Barat Persik Kediri.

Sedangkan Martapura FC akan berhadapan dengan Persiba Balikpapan, Persis Solo Vs Persewar Waropen, PSBS Biak Vs Mitra Kukar dan Sulut United FC Vs PSIM Yogyakarta

(Jadwal Liga 2 2019 Pekan 9 secara lengkap dapat anda lihat di akhir berita ini)