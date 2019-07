Lolos Kontes Drama Musikal Mandarin Pertama di Kalbar, Cherlyvia dan Onlyvia Wujudkan Impian

Lolos Kontes Drama Musikal Mandarin Pertama di Kalbar, Cherlyvia dan Onlyvia Wujudkan Mimpi

PONTIANAK - Cherlyvia (35) dan Onlyvia (34) tidak menyangka bahwa mereka berdua akan lolos seleksi kontes drama musikal bahasa mandarin pertama di Kalbar.

Saat ditemui wartawan Tribun di Aula Yayasan Kuning Agung, Pontianak. Cherlyvia mengungkapkan rasa bahagianya dinyatalakan lolos seleksi, awalnya ia mengikuti kontes ini sebagai bentuk uji nyali dan rasa penasaran.

"Jadi terima kasih juga, sudah terpilih dari nominasinya. harapannya so far so good. Walaupun sudah mantap, kita di uji kembali apakah benar-benar pantas untuk maju mewakili drama ini mewartakan cerita dan makna yang ingin di sampaikan," ujarnya dengan penuh keyakinan.

Tak jauh berbeda di utarakan oleh Onlyvia, rasa bahagia begitu terlihat di wajahnya. Impian yang ia impikan akhirnya terwujud.

"Seru deh, asik bisa berlakon. Apa yang dimintai juri kita lakukan. Pas pengumuman, di kasi tahu kalau kamu itu lolos, perasaan senang itu

pasti ada. Berikutnya bagaimana saya harus mempersiapkan (diri), saya mencoba yang terbaik," pungkasnya.

Dua bersaudara ini sangat mengapresiasi dengan adanya drama musikal bahasa mandarin ini dan pastinya sangat menarik untuk di ikuti masyarakat Kalbar dan di harapkan setelah kegiatan pertama ini akan ada kegiatan selanjutnya. (Mg2)