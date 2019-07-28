Liga 2

HASIL AKHIR LIGA 2 - PSMS-Persiraja Kalah, Sriwijaya Gusur Cilegon United di Klasemen Liga 1

HASIL AKHIR LIGA 2 - PSMS-Persiraja Kalah, Sriwijaya Gusur Cilegon United di Klasemen Liga 1

HASIL AKHIR LIGA 2 - PSMS-Persiraja Kalah, Sriwijaya Gusur Cilegon United di Klasemen Liga 1
KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIZKY ZULHAM
HASIL AKHIR LIGA 2 - PSMS-Persiraja Kalah, Sriwijaya Gusur Cilegon United di Klasemen Liga 1 

HASIL AKHIR LIGA 2 - PSMS-Persiraja Kalah, Sriwijaya Gusur Cilegon United di Klasemen Liga 1

Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Sriwijaya FC untuk mengungguli tamunya, Persiraja Banda Aceh, pada laga super big match pekan ke-8 Liga 2 2019, pada Minggu (28/9/2019).

Hasil akhirnya, Sriwijaya unggul tipis, 1-0 di Stadion Jakabaring, Palembang dalam laga yang dimulai pukul 15.30 WIB tersebut.

Usai kartu merah keluar pada menit ke-48, Laskar Wong Kito memang langsung unggul lima menit kemudian, tepatnya menit ke-52.

Tak ada gol setelah itu. Dengan hasil ini, Sriwijaya kini naik ke posisi dua klasemen menggeser Cilegon United.

Di waktu bersamaan Cilegon hanya mampu bermain imbang 1-1 atas Blitar United.

Di laga big match lainnya, PSMS Medan harus bertekuklutut pada tuan rumah, BaBel United, dengan skor akhir, 1-0.

REKAP LENGKAP Hasil akhir liga 2 Pekan ke-8 Wilayah Barat

28.07. 15:30 BaBel United - PSMS Medan 1-0

28.07. 15:30 Blitar United - Cilegon United 1-1

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Tags
Hasil dan Klasemen Liga 2
Klasemen Liga 2
Sriwijaya FC Vs Persiraja Banda Aceh
Blitar United Vs Cilegon United
HASIL Shopee Liga 1
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Penulis: Haryanto
Editor: haryanto
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