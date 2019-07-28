Liga 2
HASIL AKHIR LIGA 2 - PSMS-Persiraja Kalah, Sriwijaya Gusur Cilegon United di Klasemen Liga 1
HASIL AKHIR LIGA 2 - PSMS-Persiraja Kalah, Sriwijaya Gusur Cilegon United di Klasemen Liga 1
HASIL AKHIR LIGA 2 - PSMS-Persiraja Kalah, Sriwijaya Gusur Cilegon United di Klasemen Liga 1
Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Sriwijaya FC untuk mengungguli tamunya, Persiraja Banda Aceh, pada laga super big match pekan ke-8 Liga 2 2019, pada Minggu (28/9/2019).
Hasil akhirnya, Sriwijaya unggul tipis, 1-0 di Stadion Jakabaring, Palembang dalam laga yang dimulai pukul 15.30 WIB tersebut.
Usai kartu merah keluar pada menit ke-48, Laskar Wong Kito memang langsung unggul lima menit kemudian, tepatnya menit ke-52.
Tak ada gol setelah itu. Dengan hasil ini, Sriwijaya kini naik ke posisi dua klasemen menggeser Cilegon United.
Di waktu bersamaan Cilegon hanya mampu bermain imbang 1-1 atas Blitar United.
Di laga big match lainnya, PSMS Medan harus bertekuklutut pada tuan rumah, BaBel United, dengan skor akhir, 1-0.
REKAP LENGKAP Hasil akhir liga 2 Pekan ke-8 Wilayah Barat
28.07. 15:30 BaBel United - PSMS Medan 1-0
28.07. 15:30 Blitar United - Cilegon United 1-1
Hasil dan Klasemen Liga 2
Klasemen Liga 2
Sriwijaya FC Vs Persiraja Banda Aceh
Blitar United Vs Cilegon United
HASIL Shopee Liga 1
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