Nailash Bar dan Larave Resmi Menjadi Merchant TFC Premium

PONTIANAK - Pemimpin Perusahaan Tribun Pontianak, Julia Lorrains mengapresiasi dua merchant baru Tribun Family Card (TFC) Premium yang resmi bergabung pada, Jumat (26/07/2019).

Nailash Bar dan Lareve Flower Studio resmi bergabung menjadi merchant TFC Premium pada hari yang bersamaan.

Menurut satu diantara owner Nailash Bar, yakni Yuana Rimba salon kuku miliknya menawarkan berbagai treatment.

"Kita ada treatment nails, eyelash, sama waxing. Tapi untuk jarum kita enggak di sini, karena kita tidak ada dokter. Kita lebih ke lisensi dari Jakarta. Ada lisensi nails, eyelash sama wax dan semua staf kita berpengalaman. Ownernya juga ada sekolahnya dulu," ungkapnya.

Promo yang diberikan oleh Nailash Bar kepada member TFC Premium ini berupa tiga kali gratis manicure, diskon 20% untuk eyelash dan waxing, serta potongan 10% untuk nails.

Nailash Bar yang berada di Jalan Gusti Hamzah ini beroperasi dari pukul 10.00-19.00 WIB di hari Selasa-Sabtu, dan pukul 08.00-17.00 WIB di hari Minggu, serta tutup di hari Senin.

Selain Nailash Bar, Lareve Flower Studio yang bergabung bersama TFC Premium merupakan merchant yang menjual aneka jenis bunga. Mulai dari buket bunga, papan bunga, box bunga, hingga bunga segar dan bunga artificial (bunga plastik).

Penawaran khusus yang diberikan Lareve Flower Studio kepada member TFC Premium yakni gratis lima mawar dalam satu tahun sebanyak tiga kali, dan diskon 20% untuk papan bunga serta diskon 15% untuk semua produk.

Toko bunga yang berada di Jalan Gajah Mada ini beroperasi dari pukul 10.00-19.00 WIB dan di hari Minggu buka dari pukul 09.00-12.00 WIB.

Satu diantara owner Lareve Flower Studio, Oktavieni mengungkapkan alasannya bersama rekannya yakni Yuana Rimba untuk bergabung bersama TFC Premium. "Kami bergabung sebagai merchant TFC Premium karena tertarik. Biasanya kami liat ada banyak promo-promonya dan emang sudah tertarik juga," ungkapnya ketika disambangi Tribun di Lareve Flower Studio.

Melihat hal ini, Pemimpin Perusahaan Tribun Pontianak, Julia Lorrains memberikan apresiasinya kepada Nailash Bar dan Lareve Flower Studio karena telah bergabung bersama TFC Premium.

"Saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Nailash Bar dan Lareve Flower Studio yang bersedia bergabung menjadi merchant rekanan Tribun dan telah memberikan fasilitas premium yang pasti sangat memanjakan member TFC Premium," ungkap Julia Lorrains.

Untuk info merchant rekanan Tribun Group anda bisa mengunjungi official akun Instagram di tfcpremiumpontianak atau via Facebook di tfcpontianak dan anda dapat menghubungi via Whatsapp melalui nomor 081351612000. (Mg1)