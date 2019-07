Jadi Merchant TFC, Nailash Bar Tawarkan Berbagai Promo

PONTIANAK - Kabar gembira bagi member Tribun Family Card (TFC), Nailash Bar resmi bergabung menjadi merchant TFC dan menawarkan berbagai promo gratis bagi member TFC tanpa pengecualian.

Owner Nailash Bar, yakni Yuana Rimba dan Aivy Karina sepakat memberikan promo spesial kepada member TFC setelah menandatangani MoU bersama Pemimpin Perusahaan Tribun Pontianak, Julia Lorrains.

"Kita ada tiga kali gratis manicure yang harganya sekitar seratus ribu per orang, kemudian kita ada diskon 20% untuk eyelash dan wax tanpa pengecualian dan 10% untuk nails, semuanya tanpa pengecualian," ungkap Yuana, Jumat (26/7/2019).

Ia ingin Nailash Bar lebih dikenal banyak orang melalui TFC dan menurutnya TFC sangat mempermudah banyak orang melalui aplikasinya.

"Kita ingin orang tau ada Nailash Bar lo di sini. Dan TFC kan juga ada aplikasinya ya, jadi lebih gampang aja buat kita dan semua penggunanya," tambahnya.

Nailash Bar yang beralamat di Jalan Gusti Hamzah ini menawarkan berbagai treatment menarik mulai dari eyelash extension, lash lift, wax, dan berbagai perawatan kuku.

Perlu diingat, Nailash Bar beroperasi dari pukul 10.00-19.00 WIB di hari Selasa-Sabtu, dan pukul 08.00-17.00 WIB di hari Minggu, serta tutup di hari Senin.

Ia berharap dengan bergabung bersama TFC, bisnis kecantikannya dapat diketahui dan dinikmati oleh lebih banyak orang dan menjadi lebih berkembang.

"Kita ingin nama ini berkembang, walau bagaimana pun ini seperti anak yang kita bangun dari dulu sampai sekarang. Kita berharap bisa lanjut terus ya, dan saya juga berharap TFC membernya tambah banyak ya," ungkap Yuana.

Pemimpin Perusahaan Tribun Pontianak, Julia Lorrains mengucapkan selamat bergabung kepada Nailash Bar dan berharap member TFC dapat semakin dimanjakan dengan treatment-treatment yang ditawarkan oleh Nailash Bar sebagai satu diantara merchant TFC.

Untuk info merchant rekanan Tribun Group anda bisa mengunjungi official akun Instagram di tfcpremiumpontianak atau via Facebook di tfcpontianak dan anda dapat menghubungi via Whatsapp melalui nomor 081351612000. (Mg1)