Pemenang QL Make Up Competition befoto bersama para juri, Kuntandi,Chenny Han, dan Adie Anugraha di Ayani Megamall, Pontianak, Rabu (24/7).

QL Cosmetic Make Up Competition Pontianak di Ayani Megamal Berlangsung Semarak

PONTIANAK - QL Cosmetic menyelenggarakan kontes kecantikan dengan tema Party Experience di Ayani Megamall, Pontianak, Rabu (24/7/2019).

Dari sebelas kota yang di jadwalkan, Kota Pontianak menjadi kota kedua event bergengsi ini dengan diikuti 101 peserta.

Kemeriahan acara juga didukung dengan hiburan suara merdu dari Dara The Virgin.

Kuntandi dan Chenny Han menjadi juri spesial dari Jakarta pada QL Cosmetic Make Up Competition Pontianak ini.

Untuk juri lokal, penyelenggara menghadirkan Adie Anugraha, Make Up Artist kondang se-Kalbar.

"Saya menyambut positif event QL Cosmetic Make Up Competition Pontianak. Antusiasme peserta yang banyak menunjukkan adanya potensi pasar yang besar dari ibu-ibu rumah tangga yang merupakan mayoritas peserta event," jelas Adie Anugraha, Make Up Artist, kepada Tribunpontianak.co.id.

Dara The Virgin menghibur para peserta QL Make Up Competition Pontianak beserta pengunjung Ayani Megamall, Pontianak.

Tidak hanya antusiasme yang tinggi, menurutnya kualitas para peserta juga sangat baik. Hal ini didukung juga dengan banyaknya seminar make up yang di gelar di Pontianak.

"Kualitas peserta sudah keren, 50% nya sudah mahir. Efek dari banyaknya seminar make up di Pontianak," tambah Adie Anugraha.

Juara pertama berhasil diraih oleh Devino diikuti Abdi dan Sari sebagai juara kedua dan ketiga. Selain itu 7 orang peserta terpilih berhasil meraih kategori The Best Make Up. Event ini sukses terselenggara atas kerja sama QL Cosmetic dengan Dian Lestari (DL Organizer).