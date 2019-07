Peluncuran VIVO S1, Erafone Gelar Interactive Activity dan Promo Spesial

JAKARTA – Erafone Store, ritel selular multi-brand yang merupakan salah satu anak usaha Erajaya Group, menyelenggarakan serangkaian kegiatan khusus untuk memanjakan Konsumen di outlet Erafone Megastore pilihan.

Sejalan dengan komitmen Erafone yang menempatkan customer experience sebagai komponen terpenting, Erafone mengadakan interactive activity menarik dan promo spesial pada peluncuran vivo S1 periode 22 Juli sampai 4 Agustus 2019.

Sebagai wujud dari komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, Erafone menghadirkan Influencer gadget untuk melakukan review yang dapat membantu Konsumen dalam menentukan smartphone pilihannya.

Live Unboxing di Erafone Summarecon Mall Serpong

Selain itu, Erafone juga menghadirkan beberapa entertaiment menarik seperti akustik dan DJ performance untuk menghibur dan menambahkan rasa nyaman saat berbelanja.

“One stop solution merupakan kunci utama yang diterapkan di Erafone untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh Konsumen. Tidak hanya sekedar menjual gadget, di Erafone, Konsumen dapat merasakan pengalaman berbelanja secara komprehensif mulai dari saat memilih gadget, pelayanan staff, kenyamanan toko hingga layanan purna jual yang selalu kami perhatikan,” demikian dikemukakan Djatmiko Wardoyo, Director Marketing and Communication Erajaya Group.

Mulai 23 Juli 2019 Erafone melakukan penjualan perdana vivo S1 yang juga disertakan rangkaian kegiatan dan promo menarik yaitu, Konsumen berhak mengikuti interactive games The Lucky Shot dan The Gift Blower yang berhadiah aksesoris gadget menarik seperti Powerbank, Headsfree Bluetooth dan I-ring/Selfie Stick. vivo S1 merupakan seri perdana dari SSeries dari vivo dan hadir dengan rangkaian fitur unggulan seperti: Screen Touch ID, Super Amoled Ultra All Screen, 32MP AI Selfie Camera, AI Triple Rear Camera dan desain stylish dengan pilihan warna Cosmic Green dan Skyline Blue.

Demi mengoptimalkan pelayanan dalam memanjakan Konsumen, setiap Konsumen yang melakukan Pre-order produk vivo S1 seharga Rp 3,599,000 akan mendapatkan gratis Gift Box S1 yang berisi Mini Tripod + Bluetooth Headset, garansi 24 bulan, gratis paket internet hingga 60GB, cicilan 0% menggunakan kartu kredit maupun cicilan mudah tanpa kartu kredit, dan menjadi premium member e-Reward Erajaya.

Pre-order ini telah dijalankan sejak produk ini diluncurkan secara resmi pada 16 Juli 2019 lalu. Konsumen juga dapat melakukan Trade in dengan menukarkan smartphone lamanya di gerai Erafone dengan syarat mudah.

“Dengan diadakannya interactive activity dan promo spesial pada penjualan perdana vivo S1 di Erafone diharapkan setiap Konsumen yang berbelanja di Erafone dapat merasakan total solution yang telah diberikan oleh kami,” tutup Djatmiko.