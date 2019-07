OMEN Challenger Series Hadir Kembali di Asia Pasifik dengan Inovasi Gaming Terbaru HP

Hansen Wijaya, Indonesia Consumer PC Lead HP Inc., mengumumkan OMEN Challenger Series 2019

ISTIMEWA

(Ki-ka) Pratiwi Winata, Retail Sales Manager Intel Indonesia, Quek Kheok Chai, APJ Product Manager HP Inc., Hansen Wijaya, Indonesia Consumer PC Lead HP Inc., dan Edo Jonathan Chandra, Indonesia Market Development Manager HP Inc., memperkenalkan inovasi gaming terbaru HP