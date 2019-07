Beredar Video Lamaran & Foto Undangan Cut Meyriska Roger Danuarta, Terkuak Tanggal Pernikahannya!

Setelah beredar undangan pernikah Cut Meyriska dan Roger Danuarta.

Nah, kini ada video Roger yang sedang bertunduk di hadapan Cut Meyriska.

Diduga video ini merupakan video saat Roger melamar Cut Meyriska.

Dikutip dari Grid.ID, Cut Meyriska dan Roger Danuarta bahkan sempat mengelak bahwa keduanya telah menjalin hubungan asmara.

Santer beredar kabar kedua artis ini akan segera melepas masa lajang mereka.

Nah, terkuak ini dia video saat melamarnya!

Bahkan Cut Meyriska dan Roger sudah tidak malu-malu lagi memperlihatkan kedekatan mereka di media sosial.

Beberapa waktu yang lalu, keduanya bahkan kompak mengunggah foto berdua dengan caption yang sama.

"A Thousand. Five Hundred. Fifty. One. Amazing days. And still counting ! (Seribu Lima Ratus Lima Puluh Satu. Hari-hari yang luar biasa dan akan terus berlanjut!)," tulis Roger dan Cut Meyriska dalam kolom caption.