Promo Dunkin Donat, Beli 9 Dapat 9 Donat

PONTIANAK - Yeay ! Promo DD akan hadir kembali. Dapatkan Gratis 9 Donut dengan hanya pembelian 9 Donut setiap hari di tanggal 26 sampai dengan 31 Juli 2019.

Promo ini berlaku disemua gerai Dunkin Donuts. Promo menggunakan Kupon Line, add line @dunkinindonesia (dengan tanda @ didepan) untuk mendapatkan kupon setiap hari selama periode promo.

Promo dapat digabung dengan promo cashback 30% OVO (maksimal 20.000 OVO point per transaksi, 40.000 per bulan atau cashback 20% Gopay (maksimal Rp. 10.000,- per transaksi per hari.

Baca: Ramalan KARIER Zodiak Hari Ini Jumat 26 Juli | Waktunya GEMINI Menyanyi dan Fase Pertama CAPRICORN

Baca: FOTO: Konferensi Pers Polresta Pontianak Terhadap 5 Debt Collector yang Lakukan Pengeroyokan

Baca: Tuntaskan Pendidikan di Magister Hukum Untan, Wali Kota Singkawang Ucapkan Terimaksih