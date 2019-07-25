MotoGP
Klasemen Sementara MotoGP 2019: Dovizioso Bayangi Marc Marquez, Valentino Rossi Tak Masuk 5 Besar
Klasemen Sementara MotoGP 2019: Dovizioso Bayangi Marc Marquez, Valentino Rossi Tak Masuk 5 Besar
Pembalap Honda, Marc Marquez masih memimpin perolehan poin tertinggi sementara di MotoGP 2019.
Marquez saat ini mengumpulkan 185 poin, hasil dari lima kemenangan dari delapan balapan yang sudah digelar.
Marc Marquez unggul 58 poin atas pesaing terdekatnya, Andrea Dovizioso.
Pembalap Ducati itu, saat ini mengumpulkan 127 poin hasil dari satu kemenangan dan total empat podium.
Rekan satu tim Dovizioso, Danilo Petrucci kini menempati posisi tiga klasemen sementara dengan raihan 121 poin.
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Legenda MotoGP, Valentino Rossi sejauh ini baru mampu berada di posisi enam dengan raihan 80 poin.
Rossi sejauh ini belum mampu meraih kemenangan dan hanya mampu dua kali berdiri di podium.
Rekannya di Yamaha, Maverick Vinales sukses menempatkan diri di posisi lima klasemen sementara.
Posisi tiga terbawah klasemen sementara ditempati pembalap Ducati Karel Abraham di posisi 24, Hafizh Syahrin posisi 25 dan Bradley Smith di posisi dasar klasemen.
Berikut klasemen sementara MotoGP 2019:
1. Marc MARQUEZ - Honda - SPA - 185 poin
2. Andrea DOVIZIOSO - Ducati - ITA- 127 poin
3. Danilo PETRUCCI - Ducati - ITA - 121 poin
4. Alex RINS - Suzuki - SPA - 101 poin
5. Maverick VIÑALES - Yamaha - SPA - 85 poin
6. Valentino ROSSI - Yamaha - ITA - 80 poin
7. Jack MILLER - Ducati - AUS - 70 poin
8. Fabio QUARTARARO - Yamaha - FRA - 67 poin
9. Cal CRUTCHLOW - Honda - GBR - 67 poin
10. Pol ESPARGARO - KTM - SPA - 56 poin
11. Franco MORBIDELLI - Yamaha - ITA - 52 poin
12. Takaaki NAKAGAMI - Honda - JPN - 50 poin
13. Joan MIR - Suzuki - SPA - 39 poin
14. Aleix ESPARGARO - Aprilia - SPA - 31 poin
15. Andrea IANNONE - Aprilia - ITA - 21 poin
16. Jorge LORENZO - Honda - SPA - 19 poin
17. Johann ZARCO - KTM - FRA - 16 poin
18. Miguel OLIVEIRA - KTM - POR - 15 poin
19. Tito RABAT Ducati - SPA - 14 poin
20. Stefan BRADL - Honda - GER - 12 poin
21. Francesco BAGNAIA - Ducati - ITA - 11 poin
22. Michele PIRRO - Ducati - ITA - 9 poin
23. Sylvain GUINTOLI - Suzuki - FRA - 3 poin
24. Karel ABRAHAM - Ducati - CZE - 3 poin
25. Hafizh SYAHRIN - KTM - MAL - 3 poin
26. Bradley SMITH - Aprilia - GBR
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