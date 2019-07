Andy Muschietti Akan Sutradarai Film Solo The Flash

PONTIANAK - Warner Bros Pictures kini juga sudah berlomba menggarap film bertemakan superhero.

Wajar saja, jika dunia perfilman sebesar Marvel Studio dan Warner Bros Pictures terus melakukan karya-karya terbaiknya hingga mendapatkan perhatian publik secara internasional.

Sukses dengan film solo Wonder Woman dan Aquaman, baru-baru ini WB dikabarkan tengah mempersiapkan film solo The Flash yang akan diperankan oleh Ezra Miller.

Sayangnya kabar terbaru menyatakan bahwa produksi ini tengah menghadapi beberapa kendala yang menjadikan status film Flash masih tertunda. Salah satu alasan adalah bentroknya jadwal syuting yang juga tengah disibukan dengan berbagai film lain yang ia bintangi.

Dalam laporan The Hollywood Reporter dilihat di tix.id, dikabarkan sutradara dari film IT, Andy Muschietti, kabarnya sedang dalam masa pembicaraan dengan WB untuk menyutradarai film The Flash.

Di sisi lain, laporan ini juga menyebutkan jika Christina Hodson akan menulis naskah untuk film solo The Flash tersebut. Hodson sendiri sebenarnya bukan nama yang asing bagi WB. Saat ini dia bergabung dengan WB. untuk proyek film Birds of Prey yang merupakan spin-off film Harley Quinn (Margot Robbie) dan juga film solo Batgirl.

Jika Muschietti benar-benar jadi bergabung, dia akan menjadi nama selanjutnya yang masuk jajaran sutradara film horror yang turut memproduksi film superhero DC, selain James Wandan David F. Sandberg.