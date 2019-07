VIDEO: Live TVOne, Jadwal Liga 2 Pekan 8 - BaBel Vs PSMS, Sriwijaya vs Persiraja, PSIM vs Persewar

VIDEO: Jadwal Liga 2 Pekan 8 - BaBel Vs PSMS, Sriwijaya vs Persiraja, PSIM vs Persewar

Liga 2 Indonesia 2019 memasuki Pekan ke-8 yang akan berlangsung selama dua hari, yakni 28 dan 29 Juli 2019. Sebanyak 11 pertandingan tersaji, yang semua laga akan dipertandingkan pada pukul 15.30 WIB.

Sesuai jadwal, Liga 2 Wilayah Barat akan dipertandingkan sebanyak enam laga, pada Minggu (28/07/2019).

Sedangkan, sisanya lima laga untuk Wilayah Timur yang akan dipertandingkan pada Senin (29/07/2019).

Laga big match pun akan tersaji untuk Wilayah Barat, seperti BaBel United vs PSMS Medan, Persita vs Perserang Serang serta Sriwijaya FC vs Persiraja Banda Aceh.

Khusus, di laga terakhir tersebut, akan menyajikan pertandingan sarat gengsi. Pasalnya, kedua tim kini berada di papan atas, Persiraja (pemuncak klasemen sementara) dan Sriwijaya (runner-up).

Sedangkan, di wilayah Timur, Martapura FC akan berhadapan dengan Mitra Kukar, lalu Persik Kediri vs Persatu Tuban dan PSIM Yogyakarta vs Persewar Waropen.

Jadwal lengkap Liga 2 Pekan 8 serta link streaming dan live score bisa dibaca di bagian akhir artikel.

